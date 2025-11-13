鄭麗文見新加坡、日本駐台代表　談論兩岸關係並獲邀出訪

▲鄭麗文13日曝與日本台灣交流協會代表（日本駐台代表）片山和之會談。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文繼昨與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言會面後，今（13日）又陸續透露與新加坡駐台代表葉偉傑、日本台灣交流協會代表片山和之會談，且都觸及兩岸議題。鄭麗文表示，維持台海和平穩定，是台灣與日本共同努力的方向。片山和之說，日本一向非常重視台日關係，並長期與國民黨保持良好互動，歡迎鄭麗文以國民黨主席身分訪問日本。另外，葉偉傑也邀請鄭麗文拜訪新加坡。

鄭麗文13日上午先在臉書表示自己國民黨中央黨部見葉偉傑，下午再透露與片山和之進行會談。鄭麗文指出，她與葉偉傑討論台灣情勢、兩岸關係與區域發展，會談氣氛十分友好，也展現了良好的互信基礎；鄭也說，新加坡在區域事務中所展現的穩健角色與溝通能力，對台灣具有重要借鏡價值。

根據鄭麗文臉書，葉偉傑說，新加坡高度重視與台灣的良好互動，並誠摯歡迎鄭麗文再次訪問新加坡，雙方期待未來持續保持交流並深化合作。

在與片山和之會談部分，鄭麗文表示，雙方進行了一場友好且建設性的會談，就台灣政治發展、兩岸情勢，以及台日關係深入交換意見，且她與片山和之一致強調，維持台海和平穩定不僅攸關台灣，也與區域及全球安全息息相關，這也是台灣與日本共同努力的方向。

片山和之說，日本一向非常重視台日關係，並長期與國民黨保持良好互動。片山和之提及2013年「台日漁業協議」等過去台日之間的貢獻，並與鄭麗文回顧前總統馬英九任內的重要合作成果，雙方認為這些進展為今天台日關係的穩定與緊密奠定了重要基礎。

片山和之也說，台日人民之間的情感連結非常深厚，他非常期待與鄭麗文保持密切溝通，並歡迎鄭以國民黨主席身分訪問日本。

▼鄭麗文13日與新加坡駐台代表葉偉傑會談。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）。