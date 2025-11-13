　
社會 社會焦點 保障人權

行政院通過修法！詐欺破百萬就加重處罰　新增「禁奢條款」

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲法務部修正詐防條例草案，行政院院會今通過。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

行政院院會今（13）日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，法務部指出，本次修法聚焦三方向，提高高額詐欺刑度、強化被害人財損填補，以及增訂「禁奢」作為量刑注意事項。修正內容涉及第43、44、46、47及50條，包含將財損達百萬者即依第43條論處、詐欺案件採獨任審判、自首自白者須於6個月內賠清，及未賠償前不得享受逾越一般人生活水準。

法務部指出，因新型態詐欺往往使被害人蒙受鉅額損失，現行第43條刑責加重規定對犯罪惡性評價不足，難以發揮遏阻效果。本次修正將財損門檻由新臺幣500萬元下修為達100萬元者即依第43條論處，並增訂財損達1,000萬元以上者的法定刑，同時將財損達1億元者的刑度提高至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。另修正第44條第2項，使詐欺犯罪均改採獨任審判，以加速審判效率。

在被害補償方面，法務部表示，為避免行為人以籌措或分期支付為由拖延訴訟進程，本次修正第46條及第47條，明定自首或自白的行為人，須自自首或首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調（和）解的全部金額，始能獲得法院裁量減免刑責的機會，藉此提高被害人損害填補效率。

此外，本次修法亦增訂第50條第2項「禁奢」規範。法務部說明，若詐欺行為人在尚未賠償全部損害或未支付調（和）解全部金額前，仍享受逾越一般人通常程度的生活，對受害民眾極不公平，且有違國民法律感情。因此明定此情形將列為法院量刑時的注意事項，並作為科刑輕重的判斷標準之一。

法務部強調，詐防條例修正草案已獲行政院院會通過，後續將持續配合法案審議作業，期盼儘速完成修法。該部並表示，檢察機關將持續積極偵辦詐欺犯罪，向上溯源追查、查扣犯罪所得，落實罪贓返還，以貫徹打詐目標並維護民眾權益。

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

宜蘭沉浸式釣蝦

