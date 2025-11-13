　
假日都回婆家煮三餐！「鄰居吐1句話」公婆臉臭　她心寒：笨了20年

 ▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲公婆臉臭，老公還幫腔。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「真心建議各位媳婦與婆家保持距離。」一名網友發文表示，她已經結婚25年了，一直以來，她都被規定星期五晚上要回婆家做家事、假日要煮三餐，然而某天，公婆卻用雙眼瞪她，而原因就讓她很心寒，「鄰居一句話，公婆擺臉色想修理我，我老公也修理我，這家人有病嗎？」

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她已經結婚25年了，真心建議大家跟婆家保持距離，一年回去一、兩次即可，「那不是你家，你是外人。你老公要回去幾次都是他的自由，但那不是你的家」。

原PO透露，她婚後被規定每周五下班後，要回婆家做家事、掃地、拖地；周六、周日要煮三餐，但卻常被嫌煮得不好吃。除此之外，公婆還規定夫妻倆要AA制，同時警告「生孩子是女人的責任，自己要想辦法找錢養小孩，所以我兩個孩子是娘家媽媽幫我帶的」。

原PO說，她笨了20年，都不知反抗，「我做越多，被嫌棄越多。」接著她提到，某次周五回婆家，她才一進門，公婆就用雙眼瞪她，一直到隔天中午，兩人都還在氣，「我老公終於忍不住問他們兩個到底在氣啥？婆婆對著我很兇的說：『隔壁鄰居說你現在煮飯，以後不一定會煮啦！』我老公竟然轉頭對我說：『對啦～你現在煮三餐，以後也不一定會煮啦』」。

「這就是我煮了20年的下場。」原PO傻眼直呼，「鄰居一句話，公婆擺臉色想修理我，我老公也修理我，這家人有病嗎？」從此之後，她再也不回婆家，而公婆則要夫妻倆離婚，但「我離婚了嗎？還沒，現在是老公不肯離。公婆沒人煮飯，三餐買便當，我一年最多除夕夜晚上回去吃飯，隔天早上走人」。她也以自身經驗奉勸，要和公婆保持距離，因為媳婦永遠是外人，千錯萬錯都是媳婦的錯。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「恭喜你覺醒了，雖然傻傻做了20年，只要有覺醒就不算晚」、「還能撐20年，佩服」、「真不知感恩的家庭」、「我結婚40年，一餐都沒煮過，我老公還叫我不要回去喔」、「老公一起霸凌，是有什麼問題嗎」、「都不要碰面最好！做自己最快樂」。

11/11 全台詐欺最新數據

女兒婚後住娘家「被酸毒姑」　網1原因不挺

「為什麼女兒住家裡就要被說毒姑？連常回自己的娘家都不行？」有網友近日發文表示，對女兒來說，娘家就是自己從小長大的家，為什麼不能回去？愛說別人女兒是毒姑，根本只是想要占傳統的便宜，然後啃老而已。貼文曝光後，引起網友討論。

