生活 生活焦點

桃園颳強風「垃圾桶被吹走」　他急煞車：像飛彈亂竄！畫面曝

▲▼ 。（圖／網友@wghwgh0312授權）

▲垃圾桶被吹走了。（圖／網友@wghwgh0312授權）

記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風來襲，桃園市今（11）日停班停課，有民眾一早在大園區拍下現場狀況，路邊垃圾子母車被強風吹得在馬路亂竄，宛如「炮彈式攻擊」，開車經過緊急停下，差點就撞上，畫面曝光掀起熱論，也有網友提到，「風是有點大，但主要是下面的輪子沒有固定住而已啦」。

有網友在Threads發文，開車行駛在大園區，突然颳起一陣大風，某社區門前裝滿垃圾的子母桶，因為底部有滾輪，遭強風吹得直接滑向路中央，猶如「炮彈」般衝進車道，嚇得他緊急煞車，對向的騎士也緊急煞車，畫面令人膽顫心驚。

原PO驚呼「今日上班遇到垃圾桶飛彈，怎麼躲！？桃園沿海風很大好嗎」、「你們家社區垃圾車跑走了」。

畫面曝光掀起網友熱論，「這大樓底下的風大到會被吹走」、「大家都很有默契的禮讓過馬路的垃圾桶」、「掙脫鎖鏈，解開束縛，投奔自由」、「垃圾桶表示不想上班」、「畫風有一點可愛怎麼辦，他們說好一起跑耶」、「還回來吃晚飯嗎？」也有網友表示，風確實蠻大的，但主要是因為圾圾桶底部的輪子沒有固定，風一吹就滑走了。

氣象署表示，今、明天台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機率。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前仍距離台灣350公里，主因過去3小時路徑偏北至西北方向，強度及結構則不變，但抵達西南方海域後有減弱趨勢。

．本文經「網友@wghwgh0312」授權轉載。

11/09

