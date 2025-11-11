防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

▲超市警報響！老人激動脫衣自清。（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導

最近在中國安徽合肥的一家超市，一位長輩因警報器故障，鬧出了一場令人出乎意料的糾紛。一位老先生為了證明自己清白，竟然在眾目睽睽下脫衣服，讓現場眾人目瞪口呆。

事情發生在本月9日，一位老先生逛完超市後，準備離開時，突然門口警報器發出刺耳聲響。超市的員工立刻攔住他，懷疑他可能攜帶未結帳的商品。老先生當場表示自己身上並沒有任何超市商品，甚至直接開始脫下衣服，想要一清二楚地證明自己清白。然而，超市員工在檢查後發現，老先生確實身上空空如也，並對他說了一句「算了，您走吧！」這句話卻讓老先生感到憤怒，認為自己被當成了小偷，當場與員工發生激烈爭執。

事情越鬧越大，最後驚動了警方到場協調。經過仔細檢查後，超市確認是警報器發生故障，並向老先生真誠道歉。超市方面也強調，並未要求老先生脫衣服，這完全是他主動想要澄清自己。雖然雙方最後在警方調解下達成和解，但這場風波早已吸引了眾多旁觀者圍觀，場面一度尷尬。

事件的相關影片被現場目擊者拍下並上傳至網絡，迅速引發熱烈討論。大量網友留言力挺老先生，認為超市應該公開道歉，有人甚至批評超市侵犯了顧客的名譽權。也有網友指出，「即使是警報器故障，也應該有更妥善的處理方式，別讓無辜的人受委屈。」