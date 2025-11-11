　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

▲▼超市警報響！老人激動脫衣自清。（圖／翻攝微博）

▲超市警報響！老人激動脫衣自清。（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

最近在中國安徽合肥的一家超市，一位長輩因警報器故障，鬧出了一場令人出乎意料的糾紛。一位老先生為了證明自己清白，竟然在眾目睽睽下脫衣服，讓現場眾人目瞪口呆。

事情發生在本月9日，一位老先生逛完超市後，準備離開時，突然門口警報器發出刺耳聲響。超市的員工立刻攔住他，懷疑他可能攜帶未結帳的商品。老先生當場表示自己身上並沒有任何超市商品，甚至直接開始脫下衣服，想要一清二楚地證明自己清白。然而，超市員工在檢查後發現，老先生確實身上空空如也，並對他說了一句「算了，您走吧！」這句話卻讓老先生感到憤怒，認為自己被當成了小偷，當場與員工發生激烈爭執。

▲▼超市警報響！老人激動脫衣自清。（圖／翻攝微博）

事情越鬧越大，最後驚動了警方到場協調。經過仔細檢查後，超市確認是警報器發生故障，並向老先生真誠道歉。超市方面也強調，並未要求老先生脫衣服，這完全是他主動想要澄清自己。雖然雙方最後在警方調解下達成和解，但這場風波早已吸引了眾多旁觀者圍觀，場面一度尷尬。

事件的相關影片被現場目擊者拍下並上傳至網絡，迅速引發熱烈討論。大量網友留言力挺老先生，認為超市應該公開道歉，有人甚至批評超市侵犯了顧客的名譽權。也有網友指出，「即使是警報器故障，也應該有更妥善的處理方式，別讓無辜的人受委屈。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲310點！　台積電漲20元
「穿心颱」鳳凰轉彎　美日最新預測曝
快訊／鳳凰減弱為輕颱　陸警範圍擴大至4縣市
LIVE／鳳凰陸警「高屏警戒」　氣象署最新說明
美媒點名洋基最有機會簽下今井達也　大都會也加入競逐行列
快訊／小馬爆吸金　律師聲明反擊：哥哥索討鉅款
鳳凰颱風最新「雷達回波」圖　鄭明典點頭說好現象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋　醫曝危險成分

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

陸女稱女兒養了3個月「疑似抱錯」　醫一看竟回：是有可能的

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議　陸：性質和影響極其惡劣

63kg小學生尿酸飆到440！　醫生嘆：家長太常煮雞湯「補身體」

山東海域漁船撞商船沉沒超40小時　8人仍失聯...海上尋獲漂浮救生衣

陸暫停對美徵收船舶特別港務費　11／10起為期一年

央視專訪／全紅嬋樂觀擁抱傷痛　 她初次親吐心聲：知道回不去了

九江風電機組葉片斷裂　玻璃纖維碎片四散墜落

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋　醫曝危險成分

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！她1個月後鞠躬道歉：男友出軌了

陸女稱女兒養了3個月「疑似抱錯」　醫一看竟回：是有可能的

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議　陸：性質和影響極其惡劣

63kg小學生尿酸飆到440！　醫生嘆：家長太常煮雞湯「補身體」

山東海域漁船撞商船沉沒超40小時　8人仍失聯...海上尋獲漂浮救生衣

陸暫停對美徵收船舶特別港務費　11／10起為期一年

央視專訪／全紅嬋樂觀擁抱傷痛　 她初次親吐心聲：知道回不去了

九江風電機組葉片斷裂　玻璃纖維碎片四散墜落

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

無視禁制令！颱風天「執意出港」回收漁具　台南將軍籍漁船遭開罰

「發呆」才不是無用的偷懶！自律神經權威：能提升工作效率

控夫帶小三回家玩4小時　妻「太愛他心軟沒拍照」吞敗訴

台積電漲20元至1495　台股開盤大漲310點站回28100

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

紅雀潛力股林振瑋3局5K無失分　榮獲秋季聯盟單週最佳投手

鳳凰颱風襲台！北投立農公園大樹遭強風吹斷　倒向民宅窗外

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

大陸熱門新聞

狂擦「萬能神藥」！40歲女全身冒紫紅斑紋

為嫁「小6歲高富帥」與父母互毆！1個月男友出軌了

央視威脅抓捕沈伯洋　陸委會：恐擴及全台民眾

全紅嬋初次親吐心聲：能接受不跳水的代價

陸女稱娃養了3個月「疑抱錯」　醫竟回：有可能

高市早苗「援台說」遭大陸強烈抗議 陸：性質和影響極其惡劣

63kg小學生尿酸飆到440！醫生：太常補身體

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

陸女成「冷凍人」　老公3年就交新女友

央視「起底」沈伯洋　威脅全球抓捕

防盜鈴故障！　老人「脫褲自清」超市員工：算了

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

陸「癌症早篩第一股」2年玩完 總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

九江風電機組葉片斷裂 玻璃纖維碎片四散墜落

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

快訊／鳳凰陸警還會擴大　最新路徑曝

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面