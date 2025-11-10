「天生無腦」被醫判活不到5歲！　她奇蹟慶祝20歲生日

▲艾莉克絲11月4日奇蹟慶祝20歲生日。（圖／翻攝臉書Shawn Simpson ）



記者吳美依／綜合報導

美國內布拉斯加州一名女嬰罹患罕見「積水性無腦症」（hydranencephaly），曾被醫師斷言絕對活不到5歲，卻靠著強大生命力度過每一天，更於11月4日與家人慶祝20歲生日。

KETV等美媒報導，艾莉克絲（Alex Simpson）剛出生時一度被判斷非常健康，直到2個月後體檢才發現致命缺陷。父親尚恩（Shawn Simpson）說，此疾病「意味著她的大腦不在那裡，不是半個大腦，而是她的整個大腦（都不在那裡）」，顱骨底部只有小指頭那麼大的腦組織。

儘管艾莉克絲缺乏負責視覺及聽覺的腦部區塊，家人卻深信其感知能力超乎想像。14歲弟弟SJ說，「如果有人在她身邊感覺壓力很大，就算什麼事也沒發生，甚至完全安靜，艾莉克絲也知道。」祖母背痛時，姊姊也會有所反應，「這真的很神奇。」

全家人都將艾莉克絲視為「奇蹟」，她的堅強意志力也成為全家人的精神支柱。SJ花費大量時間研究此疾病，只為了更好地照顧姊姊，甚至直言很自豪能夠成為艾莉克絲的弟弟。父親尚恩受訪時說，「20年前我們非常害怕，但信念讓我們撐到現在。」