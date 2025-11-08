鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

▲鳳凰颱風出現颱風眼 。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風開眼了，強度預計明天(9日)將達到巔峰，升級強烈颱風。氣象粉專指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓，「不過穿越菲律賓後強度減弱許多」。

根據中央氣象署觀測，鳳凰颱風目前距離台灣鵝鑾鼻東南方1420公里海面上，未來將先朝菲律賓呂宋島登陸，通過後北轉撲台。衛星雲圖顯示，鳳凰颱風已出現清晰的颱風眼。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰持續增強中，目前已達中度颱風中段班，預計明天可達強颱巔峰狀態。「鳳凰體型龐大，環流整合超費力，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓！以現在這發展速度來看，真的不簡單。」

不過，鳳凰穿越菲律賓後強度會減弱許多，粉專強調，究竟會多弱，目前模式還有不小分歧，待持續追蹤。

▲鳳凰颱風體積龐大 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象署預報，下周一、二因颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭將出現豪雨等級以上的降雨。氣象署預計周一發布海上颱風警報、周二再發陸上警報。

鳳凰可能在周三晚間到周四登陸，至於登陸地點，西半部從桃園以南到中南部都有可能，還有不確定性。周三、周四颱風影響，花東降雨持續，中南部也會有局部大雨或豪雨。周四下半天隨著颱風遠離，將轉為單純的東北季風環境，北部、東半部有短暫陣雨。

▲▼颱風路徑預測以及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

