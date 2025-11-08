　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

▲▼鳳凰颱風 。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風出現颱風眼 。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風開眼了，強度預計明天(9日)將達到巔峰，升級強烈颱風。氣象粉專指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓，「不過穿越菲律賓後強度減弱許多」。

根據中央氣象署觀測，鳳凰颱風目前距離台灣鵝鑾鼻東南方1420公里海面上，未來將先朝菲律賓呂宋島登陸，通過後北轉撲台。衛星雲圖顯示，鳳凰颱風已出現清晰的颱風眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰持續增強中，目前已達中度颱風中段班，預計明天可達強颱巔峰狀態。「鳳凰體型龐大，環流整合超費力，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓！以現在這發展速度來看，真的不簡單。」

不過，鳳凰穿越菲律賓後強度會減弱許多，粉專強調，究竟會多弱，目前模式還有不小分歧，待持續追蹤。

▲▼鳳凰颱風 。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲鳳凰颱風體積龐大 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象署預報，下周一、二因颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭將出現豪雨等級以上的降雨。氣象署預計周一發布海上颱風警報、周二再發陸上警報。

鳳凰可能在周三晚間到周四登陸，至於登陸地點，西半部從桃園以南到中南部都有可能，還有不確定性。周三、周四颱風影響，花東降雨持續，中南部也會有局部大雨或豪雨。周四下半天隨著颱風遠離，將轉為單純的東北季風環境，北部、東半部有短暫陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼颱風路徑預測以及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年」好友證實
馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程
全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷
獨力養7孫　嬤當車手遭判刑10月
趙露思生日前「疑將官宣新東家」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

演講被當面嗆「野史當正史」！Cheap一問傻了：具象化網路酸民

外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救...價值300萬黃金沒了

粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

工作效率差「考績卻最好」　過來人曝1關鍵：如果很會演還會更好

健保3成花在藥品！醫嘆「台人1舉動」超浪費：每年丟掉4、5百億

鳳凰颱風開眼了　粉專：體積龐大「面積有好幾個台灣大」

演講被當面嗆「野史當正史」！Cheap一問傻了：具象化網路酸民

外配客戶庭上曝年收入！律師也嚇到：台人沒理由覺得自己不行

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

身分證「被拿去盜領普發1萬」他急挽救...價值300萬黃金沒了

粿粿、王子傳有裸擁照！一票分析「拍照留證據」心態狂搖頭

對旅遊、收藏沒興趣！她點出「1狀況」網爆共鳴：我也有一樣的困擾

鳳凰持續進逼！北市是否會放颱風假　市府：仍有不確定性

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

《國寶》首映獲6分鐘鼓掌肯定　吉澤亮、橫濱流星令觀眾深陷歌舞伎魅力

ARKis太會玩！　私密旅遊心法全曝光

ITF旅展爆10萬人潮！「百萬刷手」搶訂極光、歐洲團　日本最夯

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

《醫療希望在花蓮》花蓮慈濟堅守東台灣　林欣榮帶領開創新醫路

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

生活熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成！鳳凰颱風最新路徑曝

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

日本流感快「全面大流行」　最嚴重地區曝

更多熱門

相關新聞

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

鳳凰明升級強颱！下周「穿台」海陸警齊發　連2天雨最猛

鳳凰颱風預估明天(9日)將升級強颱，通過呂宋島後北轉撲台，下周一、二因颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭將出現豪雨等級以上的降雨；鳳凰預計下周三晚間到下周四登陸，西半部自桃園以南到中南部都有機會，氣象署預計下周一發布海警、下周二再發陸警。

菲律賓警告：鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸

菲律賓警告：鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸

鳳凰颱風來襲！光復鄉部分住戶將撤離

鳳凰颱風來襲！光復鄉部分住戶將撤離

即／鳳凰颱風逼近！ 東琉線10日船班調整　11、12日停航

即／鳳凰颱風逼近！ 東琉線10日船班調整　11、12日停航

鳳凰颱風對流爆發「眼牆組織中」　鄭明典：菲律賓恐有大災難

鳳凰颱風對流爆發「眼牆組織中」　鄭明典：菲律賓恐有大災難

關鍵字：

颱風鳳凰天氣氣象颱風眼體積

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面