　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小姊妹放學等嘸媽媽！暖警送餅乾陪寫功課　助團圓畫面超溫馨

▲內埔警方帶小朋友回派出所照顧。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方帶小朋友回派出所照顧。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局員警執行巡邏勤務，途經內埔鄉中勝路段，看到發現兩名背書包、神情焦急的國小姊妹站在路旁，主動上前關心，得知她們因媽媽臨時照顧新生嬰兒而忘了接放學。員警隨即將姊妹帶回派出所休息，貼心提供餅乾與茶水，還陪她們寫功課。稍後鍾姓母親趕到接回孩子，感謝警方即時伸援，溫馨畫面令人動容。

▲內埔警方帶小朋友回派出所照顧。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局龍泉派出所警員連澤闓、吳雅蕙，日前中午12點多，巡邏行經內埔鄉中勝路段時，發現一對國小姊妹花，背著書包站在路旁，神情焦急地四處張望，員警見狀主動上前關心詢問。

兩名小女孩向員警表示，媽媽超過時間還沒來載她們回家。員警先將兩姊妹帶回派出所休息，並提供餅乾、茶水果腹，兩位小妹妹也在所內安靜地完成學校作業。

警方隨後聯繫上兩姊妹的鍾姓媽媽，36歲的鍾母表示，家住內埔鄉大同路段，因照顧甫出生的幼兒，一時疏忽接送小孩時間，會馬上去派出所將兩姊妹帶回，並由衷感謝警方的溫馨協助。

分局長江世宏表示，警察工作的日常，不僅是維護轄區治安與交通安全，也會積極為民服務。民眾若遇任何困難，請可撥打110求助，警方會在第一時間給予適當協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀現場慘況曝光

果園抓黃狗殘殺切塊掃出晶片　約面交竟掛保證：昨天新鮮剛宰

快訊／樹林鐵皮工廠起火濃煙狂竄　國小師生急撤離

三重驚悚片！轎車違規迴轉害機車攔腰撞　後座男翻2圈重摔

桃園南門市場大火！攤商損失百萬魚貨　在地人：生活重心突然沒了

花蓮男久未聯繫…友上門探視！從窗外驚見「客廳一具白骨」急報案

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

快訊／彰化海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀現場慘況曝光

果園抓黃狗殘殺切塊掃出晶片　約面交竟掛保證：昨天新鮮剛宰

快訊／樹林鐵皮工廠起火濃煙狂竄　國小師生急撤離

三重驚悚片！轎車違規迴轉害機車攔腰撞　後座男翻2圈重摔

桃園南門市場大火！攤商損失百萬魚貨　在地人：生活重心突然沒了

花蓮男久未聯繫…友上門探視！從窗外驚見「客廳一具白骨」急報案

撿到錢包拖2周才還　他辯「收到200元感謝金」仍挨罰1萬

綠衫軍砍將布朗「26分鐘內狂轟35分」　賞巫師難堪6連敗

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

社會熱門新聞

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

即／趙少康慘了！大罷免亮票2次　起訴求重刑

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

桃園南門市場大火　張善政曝最新狀況

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

男發文「蔣萬安什麼時候發2萬」遭移送

即／台中某科大外籍生墜落10樓慘死

太子集團「神獸+2」　超跑價值逾8.5億

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團在台洗錢案　人資主管羈押禁見

台中鐵皮工廠晚間火警！2名移工送醫

更多熱門

相關新聞

「釣」偷宮廟功德箱覑金　監視器全程拍下

「釣」偷宮廟功德箱覑金　監視器全程拍下

1名竊賊到屏東縣九如鄉一間宮廟，以釣線綁黏性物黏取方式竊取功德箱內現金600元，被宮廟監視器全都錄，里港警分局獲報已積極展開追查。

即／高雄鹽埕驚見男屍　警封鎖現調查中

即／高雄鹽埕驚見男屍　警封鎖現調查中

家暴女友弄傷警、持刀恐嚇老爸　高雄毒男收押

家暴女友弄傷警、持刀恐嚇老爸　高雄毒男收押

男駕車突自撞早午餐店　驚險畫面曝光

男駕車突自撞早午餐店　驚險畫面曝光

假法官騙案又現蹤！ 警郵聯手成功攔阻翁被騙

假法官騙案又現蹤！ 警郵聯手成功攔阻翁被騙

關鍵字：

警方溫馨協助感動內埔

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面