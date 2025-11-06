小姊妹放學等嘸媽媽！暖警送餅乾陪寫功課　助團圓畫面超溫馨

▲內埔警方帶小朋友回派出所照顧。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



內埔警分局員警執行巡邏勤務，途經內埔鄉中勝路段，看到發現兩名背書包、神情焦急的國小姊妹站在路旁，主動上前關心，得知她們因媽媽臨時照顧新生嬰兒而忘了接放學。員警隨即將姊妹帶回派出所休息，貼心提供餅乾與茶水，還陪她們寫功課。稍後鍾姓母親趕到接回孩子，感謝警方即時伸援，溫馨畫面令人動容。

內埔警分局龍泉派出所警員連澤闓、吳雅蕙，日前中午12點多，巡邏行經內埔鄉中勝路段時，發現一對國小姊妹花，背著書包站在路旁，神情焦急地四處張望，員警見狀主動上前關心詢問。

兩名小女孩向員警表示，媽媽超過時間還沒來載她們回家。員警先將兩姊妹帶回派出所休息，並提供餅乾、茶水果腹，兩位小妹妹也在所內安靜地完成學校作業。

警方隨後聯繫上兩姊妹的鍾姓媽媽，36歲的鍾母表示，家住內埔鄉大同路段，因照顧甫出生的幼兒，一時疏忽接送小孩時間，會馬上去派出所將兩姊妹帶回，並由衷感謝警方的溫馨協助。

分局長江世宏表示，警察工作的日常，不僅是維護轄區治安與交通安全，也會積極為民服務。民眾若遇任何困難，請可撥打110求助，警方會在第一時間給予適當協助。