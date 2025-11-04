「台灣蝶王」任海巡節形象大使　王冠閎：攜手守護海洋安全

▲台灣蝶王、亞錦賽雙金得主王冠閎擔任海巡節形象大使。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年11月8日「海巡節」慶祝活動將於11月5日在海巡署隆重登場。今年特別邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主、被譽為「台灣蝶王」的王冠閎擔任「海巡節形象大使」，以年輕世代的熱情與毅力，詮釋海巡人員「親海、知海、護海」的精神，呼應他們在藍色國土上無畏風浪、堅守崗位的英勇形象。

王冠閎表示，海巡人員在第一線守護國家與人民安全，就像運動員在泳池中不斷挑戰自我一樣，需要極大毅力與責任感。他希望藉由自身的影響力，鼓勵更多年輕人關注並支持海巡工作，攜手守護台灣的海洋環境與國家安全。

海委會自訂每年11月8日為「海巡節」，作為全體海巡人員的專屬節日。今年更首度在海巡節當天放假一天，象徵國家對海巡人員長年辛勞與奉獻的肯定，也邀請全民共同向守護海疆的英雄致敬。

慶祝活動當日，海巡署將表揚在執法、勤務及服務熱忱上表現卓越的「模範海巡人員」，感謝長期投入救生、保育及教育工作的「服務績優海巡志工」，並隆重表彰在海上救援行動中不畏風險、英勇救人的「搜救英雄」，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

今年的海巡節不僅是榮耀的傳遞，更象徵世代的接力與團結。從王冠閎堅毅的運動精神，到第一線海巡同仁的無私奉獻，再到志工展現「民力無窮、協防海疆」的熱心參與，共同體現「Team海巡、護台灣」的核心價值，展現海巡人員全方位守護國家的決心與使命。

