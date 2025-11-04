　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台灣蝶王」任海巡節形象大使　王冠閎：攜手守護海洋安全

▲台灣蝶王、亞錦賽雙金得主王冠閎擔任海巡節形象大使。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣蝶王、亞錦賽雙金得主王冠閎擔任海巡節形象大使。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年11月8日「海巡節」慶祝活動將於11月5日在海巡署隆重登場。今年特別邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主、被譽為「台灣蝶王」的王冠閎擔任「海巡節形象大使」，以年輕世代的熱情與毅力，詮釋海巡人員「親海、知海、護海」的精神，呼應他們在藍色國土上無畏風浪、堅守崗位的英勇形象。

王冠閎表示，海巡人員在第一線守護國家與人民安全，就像運動員在泳池中不斷挑戰自我一樣，需要極大毅力與責任感。他希望藉由自身的影響力，鼓勵更多年輕人關注並支持海巡工作，攜手守護台灣的海洋環境與國家安全。

海委會自訂每年11月8日為「海巡節」，作為全體海巡人員的專屬節日。今年更首度在海巡節當天放假一天，象徵國家對海巡人員長年辛勞與奉獻的肯定，也邀請全民共同向守護海疆的英雄致敬。

慶祝活動當日，海巡署將表揚在執法、勤務及服務熱忱上表現卓越的「模範海巡人員」，感謝長期投入救生、保育及教育工作的「服務績優海巡志工」，並隆重表彰在海上救援行動中不畏風險、英勇救人的「搜救英雄」，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

今年的海巡節不僅是榮耀的傳遞，更象徵世代的接力與團結。從王冠閎堅毅的運動精神，到第一線海巡同仁的無私奉獻，再到志工展現「民力無窮、協防海疆」的熱心參與，共同體現「Team海巡、護台灣」的核心價值，展現海巡人員全方位守護國家的決心與使命。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到
快訊／謝侑芯經紀人：「命案現場還有第三人」！
粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何
快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟　阿伯棄屍滑倒摔死
快訊／太子集團遭47路大搜索！查扣45億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

飼主慘了！太平寵物豬半夜逛大街　動保處：最重可罰100萬

「台灣蝶王」任海巡節形象大使　王冠閎：攜手守護海洋安全

快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟！阿伯溪邊棄屍　不慎滑倒摔死

高雄殯葬處集體貪污！14職工削百萬死人錢　1163具遺體插隊火化

快訊／太子集團詐騙洗錢！檢調47路搜索在台據點　扣45億拘25人

快訊／貨櫃車轉彎輾斃騎士！現場留血色水灘　驚悚畫面曝光

無聲英雄！讓毒癮者回家、讓犯錯者重生　更保80年用愛寫下奇蹟

退休男2度譙黃捷「X妳老母」　2法院審理「一判無罪一罰6千」

彰化二水驚見百公斤水鹿暴斃水溝　動防所：牛羊鹿不會感染豬瘟

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

飼主慘了！太平寵物豬半夜逛大街　動保處：最重可罰100萬

「台灣蝶王」任海巡節形象大使　王冠閎：攜手守護海洋安全

快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟！阿伯溪邊棄屍　不慎滑倒摔死

高雄殯葬處集體貪污！14職工削百萬死人錢　1163具遺體插隊火化

快訊／太子集團詐騙洗錢！檢調47路搜索在台據點　扣45億拘25人

快訊／貨櫃車轉彎輾斃騎士！現場留血色水灘　驚悚畫面曝光

無聲英雄！讓毒癮者回家、讓犯錯者重生　更保80年用愛寫下奇蹟

退休男2度譙黃捷「X妳老母」　2法院審理「一判無罪一罰6千」

彰化二水驚見百公斤水鹿暴斃水溝　動防所：牛羊鹿不會感染豬瘟

婚後消失11年！　玉女歌手復出開唱「緬懷好友坣娜」

台灣社會應重新思考「中國人」的意義　而不是把更多人推向對岸

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

麻衣恢復單身帶壓箱寶鑑定　全球限量20的錶被稱低調富豪

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

快訊／川普、金正恩再會有譜了！　南韓國情院：最快明年3月以後

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

社會熱門新聞

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

CEO極樂毒趴內幕曝！富家女留學返台淪「上流藥頭」

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

即／台中死亡車禍！騎士遭貨櫃車輾斃

5月出席活動才曝「沒當兵原因」！薛仕凌涉閃兵30萬交保

恩／檢調搜索太子集團在台據點　扣45億拘25人

即／國3軍卡撞軍卡　駕駛兵車距太近變「卡車」

即／台中火車站月台「1男無呼吸心跳」！搶救無效亡

更多熱門

相關新聞

全運會獨拿10金　女泳將韓安齊平紀錄

全運會獨拿10金　女泳將韓安齊平紀錄

巴黎奧運中華隊混血女泳將韓安齊，在114年全國運動會游泳項目大放異彩，22日的最後一天賽程，韓安齊又再度拿下女子200公尺仰式、男女混合4X100公尺混合式接力金牌，累積單屆勇奪「10面金牌」，追平賽史最佳紀錄。另外，高人氣的「台灣蝶王」王冠閎，在本屆也勇奪8金作收。

李致霖亞錦賽洗禮　和徐若熙取經

李致霖亞錦賽洗禮　和徐若熙取經

王冠閎亞錦賽囊括雙金　台灣第一人

王冠閎亞錦賽囊括雙金　台灣第一人

划船亞錦賽選拔爭議落幕　協會道歉

划船亞錦賽選拔爭議落幕　協會道歉

亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

關鍵字：

亞錦賽台灣蝶王雙金王冠閎海巡節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面