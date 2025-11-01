蔣萬安化身「Saja Boys」參加萬聖嘉年華　大小朋友瘋搶合照

▲台北市長蔣萬安出席「天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華」。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

一年一度的「天母搞什麼鬼」活動在今（1日）登場，台北市長蔣萬安特別化身人氣動畫「獵魔女團」中的男團「Saja Boys」成員Abby，一登場便引起現場大小朋友驚呼連連。民眾紛紛上前合影、互動熱絡，許多小朋友更興奮直呼「是Abby」，現場相當氣氛熱烈。

蔣萬安表示，很高興再次來到天母公園與市民同樂，也感謝天母商圈發展協會唐姐及團隊多年來的努力，讓這項活動邁入第17屆，成為台北秋季最具特色的節慶之一，更是台北市重要的城市名片。

蔣萬安說，今年活動集結250個攤位，結合商圈店家、餐廳與各式表演，吸引許多市民與外籍朋友共襄盛舉。去年活動人潮達30萬人次，今年現場盛況更勝以往，預估有望突破40萬人次。

蔣萬安還笑說，看到現場超人、Elsa、五條悟、美人魚、白雪公主、超級瑪莉等角色齊聚，可見大小朋友都為這場嘉年華精心準備。

另外，蔣萬安也藉此機會分享市府在天母地區推動的各項建設，包括天母公園地下停車場將於明年啟動規劃設計，以及克強公園改建為第二運動中心，預計明年完工。

蔣萬安強調，除了活動熱鬧繽紛，市府也同步努力改善地方建設，提供更便利的生活機能，帶動商圈繁榮。

產發局表示，「天母搞什麼鬼」活動由市府補助天母商圈發展協會辦理，今年邁入第17屆。今年首度攜手HBO Max合 作，打造原創影集《牠:歡迎來到德利鎮》沉浸式恐怖展區，重現60年代 詭譎小鎮風格，巨型紅氣球與潘尼懷斯本尊驚喜現身，成為最吸睛的打卡 熱點。

此外，現場還集結「第一戰隊五獸者」、「超人力霸王奧米加」、「假面騎士 ZEZTZ」、「乖乖」及「Dragon Beauties」等現場互動等人氣角色，趣味 十足的「滿天星奇幻魔法大冒險」、「萬聖節泡泡擂台挑戰賽」，炒熱天母週末夜。