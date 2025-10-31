　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

揮別駐紮73年永康營區　砲訓部整裝新遷關廟湯山新營區

軍聞社／記者林庭暉臺南31日電

陸軍砲兵訓練指揮部昨（30）日自駐紮73年的臺南市永康營區整裝遷駐關廟湯山新營區，臺南市長黃偉哲、地方鄉親仕紳至永康營區正門夾道歡送，為砲兵學校在永康的歲月畫下溫暖句點，象徵砲校歷史新頁正式啟航，邁向嶄新里程碑。

當天上午，砲兵訓練指揮部最後一批共13輛車的移防車隊自永康營區正門出發，沿中山南路行駛，車上官兵向夾道歡送的地方民眾行禮致意，場面溫馨感人。 　

歡送過程中，臺南市長黃偉哲也親自出席，代表地方表達感謝之意，肯定砲兵訓練指揮部長年為地方付出、守護地方的貢獻。砲兵訓練指揮部指揮官李少將也贈送黃市長象徵砲兵精神的「砲彈造型水壺」，寓意軍民情誼長存、共同攜手開創新局。 　

砲校自民國41年進駐永康地區，見證了臺南地區的發展與變遷，70餘載歲月中，培育無數砲兵幹部與專業技術人員，是國軍重要的火力戰力搖籃。此次遷駐關廟新校區，歷經多年規劃與籌建，在各級長官及地方政府的協力下完成，未來將以更優質的設施環境，持續深化砲兵教育訓練，精進官兵作戰技能，強化國軍地面火力戰力。 　

未來，原永康營區將由市府規劃轉型為「永康創意設計園區」與「科技產業服務與研發園區」，成為北臺南科技新門戶，延續地方發展能量。而砲訓部則將在關廟湯山新校區持續深化教育訓練任務，承先啟後、再創砲兵榮光。

