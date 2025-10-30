參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：目前尚無此跡象

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

立委沈伯洋近日遭大陸公安立案偵查，其所創立的「黑熊學院」則被定義為台獨分裂組織，令不少參加過「黑熊學院」活動的民眾擔憂受到制裁，甚至在海外遭拘捕。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑30日表示，目前尚無此跡象，但也不能排除這種可能性。

梁文傑在例行記者會上提到，他們目前還沒看到中共對「黑熊學院」活動的參與者展開制裁或拘捕，也尚未發現相關的跡象，但不能排除有這種可能性。

梁文傑進一步指出，比如沈伯洋的父親，只是跟大陸廠商下單，再把貨賣到中南美洲，非常單純的生意，結果也因為沈伯洋的關係受到處罰。

▼「黑熊學院」推出的防災套組。（圖／翻攝黑熊學院官網）



中共先前公布「懲獨名單」，陸委會研判，中共可能利用國際刑警組織對名單內的人發出「紅色通報」，讓其他國家協助拘捕。梁文傑解釋，中共不一定會這樣做，但這是可能的發展，因為2017年以來，根據中共公安部自行揭露的訊息，每年透過國際刑警組織處理3000案，其中紅色通報的案子最少有500件。

不過，梁文傑也提到，在中共與約60個國家所簽訂的引渡條約中，有政治犯不引渡的條款，且聯合國的原則也是兩國都認為是犯罪的行為才能引渡，基本上所謂「反分裂法」或者「懲獨」的理由，大概都不構成引渡條件。

另一方面，梁文傑又強調，他們仍不排除某些國家跟中共特別友好，或是在法律體系上不是很完備，可能就有風險。

根據陸委會提交立法院的報告，今年10月共有11位台灣民眾赴陸遭限制人身自由，其中7人涉及詐騙、3人涉及其他刑事案件、1人是因參與一貫道活動。