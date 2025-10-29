以色列連夜狂轟加薩！至少百死「35童喪命」　被控違反停火協議

▲ 以色列連夜空襲加薩，至少造成百人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方自28日晚間猛烈轟炸加薩走廊，造成逾100名巴勒斯坦人喪命，其中包括35名兒童，被控違反由美國總統川普主導並於10月10日生效的停火協議。

綜合土耳其國家通訊社（AA）等外媒，加薩民防部門發言人巴薩爾（Mahmoud Basal）發文指控，加薩不到12小時內就有100多人在「可怕的以色列大屠殺」中喪生，其中35人是兒童。

他憤怒表示，「這些屠殺就在調解人和國際社會眼皮下進行，但他們卻保持沉默，無法採取任何具體步驟來阻止持續逾2年的巴勒斯坦人流血事件。」

加薩醫院消息來源指出，這波攻擊造成北部至少31人、中部42人及南部18人遇害，另有數十名平民受傷。醫護人員指出，空襲擊中民宅、安置流離失所民眾的帳篷、車輛、避難所及醫院，皆屬停火協議要求以軍撤出的「黃線」區域內。這條實體分界線橫貫加薩走廊，將巴勒斯坦領土一分為二，位於加薩市以南，汗尤尼斯以北。

在北加薩的拜特拉希亞（Beit Lahia）地區，以軍鎖定一處由學校改建的避難所，造成3名平民死亡及多人受傷。以軍也砲轟納賽爾社區（Al-Nasr）及沙蒂（Shati）難民營的2棟房屋，奪走8條人命。而在薩布拉（Sabra）社區，救難人員從房屋殘骸中挖出一名女童遺體，

29日上午以軍再度空襲薩布拉社區一座收容難民的清真寺；澤圖恩（Zeitoun）社區的攻擊中還有2人死亡、10人受傷，且仍有許多平民被埋在瓦礫堆中，至今生死未卜。

加薩中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）地區有4名巴勒斯坦人在帳篷內遭以軍空襲身亡；布雷傑（Bureij）難民營一處避難所及一棟民宅遭襲，造成6死多傷；努塞拉特（Nuseirat）難民營房屋遭到轟炸，造成5人喪生，另一起攻擊則造成9人死亡、9人失蹤，死者中有4名兒童。

在南部汗尤尼斯西部的馬瓦西（Al-Mawasi）地區，以軍攻擊收容難民的帳篷區，造成8人死亡，包括3名兒童。

消息人士警告，由於許多民眾傷勢嚴重，且搜救行動仍在持續，死亡人數恐怕進一步攀升。