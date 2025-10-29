瘋電影／捍衛天使　失業天使下凡上班漢堡上癮

文／賴賴



瘋言瘋語

非常非常喜歡這部片的劇本，因為有賽斯羅根和基努李維的搭配，非常吸引觀賞，特別是基努李維所詮釋的魯蛇天使，非常有戲，不僅顛覆普世價值對天使的感觀，同時也感覺到基努李維的腳色似乎有中年二度就業的隱喻，他不爭不搶為人和善，不論何時都是正面思考，即使沒翅膀他仍傻傻的善良，很棒的腳色設定。

而片中以貧富對比的兩造主創，不同位置的換腦思考，也很殘忍的道出有錢人就是繼承富裕，但是窮人雖然沒有錢，但是有溫暖、親情和善良，非常推薦的好劇本，節奏流暢，好看。









片 名：捍衛天使

英文名稱：Good Fortune

上映日期：2025/10/17

類 型：劇情

片 長：100分鐘

國 家：美國

語 言：美語

導 演：阿茲安薩里

演 員：基努李維.塞斯羅根.吳珊卓

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

天使加百列（基努李維 飾）為了向打零工維生的阿傑（阿茲安薩里 飾）證明金錢無法帶來真正的幸福，於是讓他跟富有的科技新貴傑夫（賽斯羅根 飾）交換人生，沒想到阿傑非常享受傑夫的奢華生活。行動失敗的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日……。





▲天使希望打消窮人想自殺的念頭。





▲翅膀的大小顯示天使的超能力。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI