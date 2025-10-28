高材生當街刺死退休名師阿姨　律師主張精神鑑定調查並減刑

▲北市內湖區2023年發生外甥刺死阿姨的悲劇，將由國民法官審理。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖朱姓男子於2023年間持刀刺殺76歲譚姓阿姨致死，被依殺人罪起訴。士院今（28）日行國民法官準備程序，檢辯針對量刑鑑定報告調查方式與罪責、量刑是否分階段審理交鋒。然而，朱男並非街友或教育資源邊緣者，反而就讀過2所國立大學、家境不差，但吸毒後人生急轉直下。

朱男出身小康家庭，曾就讀國立中山大學與國立東華大學英美學系，原有穩定求學歷程，但染上毒品後逐漸與家人疏離，精神狀況惡化，成為家中的「不定時炸彈」。據悉，案發後落網時一度向警方表示「很後悔殺掉阿姨」。

辯護法扶律師庭上主張，朱男應適用刑法第19條之2減輕刑責，但公訴檢察官質疑，辯方提出的資料僅是「高雄凱旋醫院的廣告文宣」，證據力不足，「怎能憑一張廣告就要法院認定監護處分？」

檢方要求辯方明確說明朱男是否罹患思覺失調症，否則精神鑑定調查的必要性將大幅降低。此番交鋒也凸顯本案量刑與罪責階段的證據攻防，勢必成為日後審理焦點。

辯方強調，為了避免重複調查，已主動捨棄14項量刑證據，全力聚焦在量刑鑑定報告，「若不讓辯方完整調查，程序將明顯不公平」。

法官並詢問雙方是否採取「罪責、量刑兩階段」審理。檢方與訴訟參與人均贊成兩階段，認為有助國民法官釐清罪責與量刑標準；辯方則主張不必分階段，避免「主張無罪卻又調查量刑證據」的矛盾。

▼ 朱姓外甥持刀刺殺譚姓阿姨。（圖／記者黃宥寧攝）

針對未來的候選國民法官提問程序，公訴檢察官也對辯護人向候選人提問「對同性婚姻的看法」表達意見，認為此屬不當試探性問題，可能引導候選人表達個人價值立場，與案件實體審理無關。

檢方建議，若欲了解候選人是否可能因性傾向議題影響裁判結果，可改以較中性的提問，例如：「您是否會因為當事人的性傾向，而影響您對案件的判斷與決定？」

開庭現場，死者丈夫與孩子也沉默坐在旁聽席，神情凝重。家屬委任宋穎玟與林帥孝律師代理，其中林帥孝同為法扶律師，也曾代理「凱凱案」受害家屬。

本案發生於2023年11月29日，朱男因缺錢向76歲譚姓阿姨討錢遭拒，竟當街揪頭髮拖行數公尺，並持水果刀猛刺胸口數刀，造成對方送醫不治。犯案後，他冷靜坐在花圃抽菸，被逮捕後坦承行兇。檢方依殺人罪起訴，全案進入國民法官審理程序，今日攻防焦點圍繞精神鑑定與審理結構，後續審判結果備受關注。