廢棄學校撞見男屍！60萬粉Youtuber身分曝光　曾夜闖寺廟判刑

▲旗山分局的轄區內發現一名男子陳屍車內。（圖／取自旗山分局）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市美濃區一處廢棄校園，日前被60萬訂閱的YouTube網紅闖入探險，結果發現男屍。這位網紅身分如今曝光，發現過去就曾因類似事件被判刑。

有60萬訂閱的YouTube網紅「未來男友Liann」和朋友「丸子King」是在10月17日晚上8點左右，來到高美醫專的廢校探險，打算拍攝影片素材以分享給粉絲。兩人當時在校園內四處走動，忽然發現停著一輛有些不尋常的小客車。李安好奇上前查看，透過車窗竟看到一名男子坐在駕駛座上，模樣詭異。察覺情況不對後，他們當場報警，並等待救援人員到場。

高雄市旗山警方接到報案後迅速趕往現場。消防員檢視後確認，車內男子已無生命跡象。經調查，死者是47歲的廖姓男子，住在高雄市田寮區，推測死亡時間約一周，車內已流出屍水。警方表示，現場未發現外力干預的跡象，初步排除他殺可能，但詳細情況仍有待釐清。

▲僧寶寺。（圖／翻攝Google Maps）

YouTube網紅「未來男友Liann」過去就曾因探險被提告，民國109年11月10日因夜間未經過寺方同意，擅自侵入高雄僧寶寺拍攝，遭寺方提告。經橋頭地院審理，判處陳忠聖、陳忠琨共同犯侵入建築物罪，各處拘役20日，如易科罰金，均以1000元折算1日。