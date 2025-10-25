說好婚後維持開放式關係　夫交往2女要賠妻20萬元

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻指控，她與丈夫阿強（化名）婚後維持開放式關係，雙方可在彼此知情且同意的情況下，與他人發生性行為，阿強卻瞞著她與2名女子交往、發生性行為，讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。雖然阿強矢口否認，但新北地院法官審理之後，仍判他應賠償妻子20萬元較為適當。

▲人妻控訴丈夫阿強在她不知情的情況下，與其他女子交往並發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強的婚姻有約定可以保持開放式關係，雙方可以在彼此知情且同意的情形下，與他人發生性行為，阿強卻在2023年5月間承認在新加坡和H女交往並發生性行為，又在2024年9月被她抓包飛往曼谷與C女親密同遊，甚至傳送「我對妳的愛讓妳辛苦了」等曖昧訊息。

人妻表示，她向阿強質問C女的事情，阿強不僅沒有否認，還說出「我們只是剛好兩個寂寞的人遇到」等話，讓她無法接受，憤而決定提告求償100萬元。

阿強則辯稱，她與C女只是一般朋友關係，充其量曾一起逛街、聚餐，並無踰矩；至於和H女交往並發生性行為一事，妻子完全知情且同意，甚至曾與H女一起開心合照，可見他與H女的事情，是經過妻子同意的。

新北地院法官認為，在阿強和妻子的對話紀錄中，他曾談到與第三者女子發生性行為，妻子不僅沒有任何反對之意，語氣還有點開玩笑的意味，再比對相關照片、時間紀錄等證據，可以確信對話中的「第三者女子」應為H女，所以H女的部分，妻子應當是知情且同意的。

但C女的部分，法官指出，阿強和C女曾拍攝十指緊扣、鼻子貼臉、喝交杯酒的照片，形同交往熱戀中的情侶或夫妻，他還將兩人出遊的照片製作成影片，影片開頭放有愛心圖案，結尾搭配「To be continued」等字句，顯然有尋求男女固定交往的意味，難認屬於一般男女正常社交的行為。

再者，法官表示，阿強曾傳送「愛妳真的很慘」、「我只有愛妳」等字句給C女，顯示他對C女不吝表達愛意，應當有追求之意，況且當他對C女說出「我只有愛妳」時，妻子身為配偶的價值與地位就蕩然無存了，確實已經踰矩。

最終，法官認定，妻子對於阿強和C女的事情並不知情，也沒有同意，不符合兩人對於開放式關係的定義，考量到夫妻雙方的學經歷、收入等因素後，裁定阿強應賠償妻子20萬元較為適當，全案仍可上訴。