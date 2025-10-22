堰塞湖未擴大！太管處縮小封園範圍　部分高山地區10/23起開放

▲太管處表示，山區降雨可望趨緩，部分高山地區10/23起重新開放。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到燕子口堰塞湖及高山地區天候因素影響，太魯閣國家公園管理處於10月17日晚間宣布暫時封閉園區，經連日評估，堰塞湖暫時沒有擴大的跡象。考量立霧溪上游高山地區天候及堰塞湖現況，太管處自10月23日起將園區封閉範圍縮小，開放部分高山地區。



太管處表示，燕子口堰塞湖壩體的岩石主要為大理岩，且多為塊狀，已出現滲流現象，湖水也持續從靳珩隧道回流至立霧溪，林保署將持續處理降挖。依據中央氣象署預測與近日觀察，太魯閣山區降雨可望趨緩，因此高山地區將自10月23日起重新開放，也恢復南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請，但奇萊主、北峰路線將執行奇萊山屋吊掛作業及工程施作；奇萊東稜路線則因出口鄰近天祥以東的堰塞湖警戒區，因此暫不開放。至於合歡山、崇德、大清水、太魯閣臺地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等也將同步開放。

太管處也同時指出，堰塞湖雖沒有明顯擴大，但危機尚未解除，呼籲民眾切勿靠近警戒區域，維護自身安全



太管處強調，由於降雨過後山區土石含水量高，須注意道路或步道邊坡之穩定性，且近期台灣東北部及花蓮山區仍有降雨預報，特別提醒民眾，從事登山活動裝備及體能缺一不可，也請隨時關注氣象預報，做好風險控管，負責任登山。留意自身安全，開心出遊平安歸。