政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「電」從這裡來　文總《匠人魂》探訪發電廠檢修員

▲▼文化總會21日推出全新一集《匠人魂》，本集主題「鍋爐裡的修行者」。（圖／文總提供）

▲文化總會21日推出全新一集《匠人魂》，本集主題「鍋爐裡的修行者」。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會21日推出全新一集《匠人魂》，本集主題「鍋爐裡的修行者」，帶領觀眾認識這群為了維繫全體國民日常生活而「負重」不懈的匠人們──台灣電力公司火力發電廠鍋爐檢修人員。

台中火力發電廠鍋爐組領班張榮斌，今年已是就職第35年。火力發電的原理，是透過燃燒產生熱能，並在鍋爐中將水加熱為高壓蒸汽，藉此推動汽輪機和發電機，「鍋爐」也因此而被譽為電廠的心臟。

面對如此龐大的心臟本體及數百公里長如血管遍布的爐管，檢修人員日夜大海撈針般的任務，為的就是要排除任何可能影響設備運作的因素，維持家家戶戶的民生用電。

張榮斌的家鄉正是電廠所在的麗水村，自1990年入職起，他從零開始、在前輩指導下累積了三十多年的實務經驗。主機課課長林志聰形容他是團隊中的「先遣部隊」，不管現場出現什麼問題，張榮斌往往只要一眼就能判斷原因與解法。如鍋爐最怕遇上的「破管」，一旦發生後就必須停機降溫，並讓人員實際入爐巡檢。

台中電廠作為全亞洲規模第四大的火力發電廠，供應了全台高達15%的電力。為維持穩定供電，鍋爐至少兩年就需進行一次大修，包括爐管檢測、燃燒器清理與安全閥測試等等。台中電廠也自1990年代起陸續增設，至今已達共十座機組的規模，除了日常維護及偶發事件的搶修外，每年更需輪替五座鍋爐進行大修，為了讓發電廠在提供國民所需電量之餘，尚能兼顧安全無虞及環保永續等要點，檢修人員的作業可說是隨時待命。

下班換下被汗水浸透的制服，回家以後的他們與眾人無異；不同的是他們彼此之間長年建立起的革命情感，以及能為國家付出自身專業的榮譽感。對鍋爐組同仁而言，每一次的維修都是維護社會穩定的重要環節，他們在爐身留下的一道道焊痕，正是電力穩供的保證，更影響著全體民生與所有產業，這些在無光之處默默付出的台電匠人，照亮了全台萬千燈火，也點亮了屬於他們自己的生命之光。

 

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中電廠鍋爐檢修台灣電力匠人維修人員

