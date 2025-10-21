　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委收賄案

▲遭建商陳董撞死的機車騎士黃男家屬今天赴二殯報驗，不發一語上車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭建商董座撞死的機車騎士黃男家屬今天赴二殯報驗，不發一語上車。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市大同區酒泉街、迪化街二段20日10時許發生一起死亡車禍，一輛黑色賓士休旅車與雙載機車發生猛烈碰撞，機車騎士75歲黃姓男子與後座70歲妻子當場被撞飛，黃男送醫搶救不治，妻子骨折受傷暫無生命危險。如今休旅車駕駛陳男身分曝光，竟是在大稻埕經營多年的在地建商董座，公司資本額逾3.6億，陳男平常熱心公益，曾因政治獻金案躍上媒體版面。

據了解，肇事72歲陳姓建商，當時準備開車到重慶北路自己公司上班，他行駛在車道上路口遭路旁車輛遮蔽視線，看到機車出現已來不及反應而猛烈撞上，經酒測值為零，黑色休旅車車頭板金凹陷、保險桿破裂、車牌掉落，機車零件與安全帽碎裂散滿一地。

▲賓士休旅車直接撞翻黃男雙載機車、黃送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

賓士休旅車直接撞翻黃男雙載機車、黃送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男所駕駛的賓士GLE 450 4MATIC車價超過400萬元，民眾指出，該路口無紅綠燈、雨天視線差，平時車流又多，「應該設紅綠燈規範，不然太危險」，知情者透露，陳董平常熱心公益，並曾捐輸AED給偏鄉弱勢團體，但也曾捲入當年是知管理顧問公司總經理郭克銘行賄立委案件。

2016年起政府推動〈促轉條例〉部分政治受難者遺族，因位於北市精華地段土地遭政府不當侵占找建商協助，郭克銘宣稱可協助游說修改法條細節，幫建商及被害人拿回遭沒收土地。 建商因此先支付500萬活動費給郭男，事後發現該法案立法方向與建商、被害者遺族預期落差太大，郭遭質疑拿錢不辦事，詐欺事件因此曝光，陳姓建商也因此遭捲入，2022年7月遭調查局北機站人員帶回約談，經檢察官複訊後請回。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／詹子賢開轟　兄弟領先
小杰花30萬閃兵　IG遭洗版
快訊／風太大跌倒！男被鋼筋刺入　胸口穿出
獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委
獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

桃園警「AI巡防系統」推出車手提領熱點示警　精準預警打詐

快訊／蘭嶼工地工人因強風跌倒　遭鋼筋穿刺緊急送醫！

議員心痛質詢「發霉保麗龍碗餵狗」　真相曝光！動保所曝原因

快訊／金廈海域海象不佳　小三通22日雙向停航　

獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委收賄案

瑞芳警車遭聯結車追撞！支援勤務停等紅燈　車尾爛毀畫面曝

快訊／疑強風刮起異物擊中玻璃破大洞　台中新光三越回應了

狼醫鄭文芳押解返台！下藥欲性侵3女棄保潛逃　17:30開羈押庭

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

比特犬咬雪橇犬

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

桃園警「AI巡防系統」推出車手提領熱點示警　精準預警打詐

快訊／蘭嶼工地工人因強風跌倒　遭鋼筋穿刺緊急送醫！

議員心痛質詢「發霉保麗龍碗餵狗」　真相曝光！動保所曝原因

快訊／金廈海域海象不佳　小三通22日雙向停航　

獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委收賄案

瑞芳警車遭聯結車追撞！支援勤務停等紅燈　車尾爛毀畫面曝

快訊／疑強風刮起異物擊中玻璃破大洞　台中新光三越回應了

狼醫鄭文芳押解返台！下藥欲性侵3女棄保潛逃　17:30開羈押庭

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

兄弟陷劣勢氣氛仍佳　林志綱成功推進：鬆口氣！把自己本分做好

5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

眾將來尬陣！神界陰間200將爺齊聚嘉義　王彩樺代言2025鬥陣趣

不斷更新／詹子賢開轟兄弟球迷振奮　兄弟2局上1比0領先

台中會展新地標啟航　試營運首展以工具鏈結世界

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

社會熱門新聞

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

快訊／坤達也涉閃兵「人不在台灣」！檢警拘提撲空

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多熱門

相關新聞

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

台北市大同區酒泉街、迪化街二段20日上午10時許發生一起死亡車禍，一輛黑色賓士休旅車與雙載機車發生猛烈碰撞，機車上75歲黃姓男子與70歲妻子當場被撞飛，黃男送醫搶救仍宣告不治，妻子骨折受傷，目前暫無生命危險。如今休旅車駕駛的身分曝光，竟是大稻埕在地建商、某建設公司董事長。

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

汐止婦過馬路遭撞不治　冷血男肇逃躲基隆被逮

汐止婦過馬路遭撞不治　冷血男肇逃躲基隆被逮

快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！男騎士命危

快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！男騎士命危

賓士最新豪華概念跑車上海亮相

賓士最新豪華概念跑車上海亮相

關鍵字：

陳姓建商大同區賓士死亡車禍大同警分局

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面