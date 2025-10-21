獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委收賄案

▲遭建商董座撞死的機車騎士黃男家屬今天赴二殯報驗，不發一語上車。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市大同區酒泉街、迪化街二段20日10時許發生一起死亡車禍，一輛黑色賓士休旅車與雙載機車發生猛烈碰撞，機車騎士75歲黃姓男子與後座70歲妻子當場被撞飛，黃男送醫搶救不治，妻子骨折受傷暫無生命危險。如今休旅車駕駛陳男身分曝光，竟是在大稻埕經營多年的在地建商董座，公司資本額逾3.6億，陳男平常熱心公益，曾因政治獻金案躍上媒體版面。

據了解，肇事72歲陳姓建商，當時準備開車到重慶北路自己公司上班，他行駛在車道上路口遭路旁車輛遮蔽視線，看到機車出現已來不及反應而猛烈撞上，經酒測值為零，黑色休旅車車頭板金凹陷、保險桿破裂、車牌掉落，機車零件與安全帽碎裂散滿一地。

▲賓士休旅車直接撞翻黃男雙載機車、黃送醫後不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男所駕駛的賓士GLE 450 4MATIC車價超過400萬元，民眾指出，該路口無紅綠燈、雨天視線差，平時車流又多，「應該設紅綠燈規範，不然太危險」，知情者透露，陳董平常熱心公益，並曾捐輸AED給偏鄉弱勢團體，但也曾捲入當年是知管理顧問公司總經理郭克銘行賄立委案件。

2016年起政府推動〈促轉條例〉部分政治受難者遺族，因位於北市精華地段土地遭政府不當侵占找建商協助，郭克銘宣稱可協助游說修改法條細節，幫建商及被害人拿回遭沒收土地。 建商因此先支付500萬活動費給郭男，事後發現該法案立法方向與建商、被害者遺族預期落差太大，郭遭質疑拿錢不辦事，詐欺事件因此曝光，陳姓建商也因此遭捲入，2022年7月遭調查局北機站人員帶回約談，經檢察官複訊後請回。

