地方 地方焦點

從品牌再造看青年創意 「大港經典」決賽暨成果展高雄駁二登場

▲從品牌再造看青年創意 「大港經典」決賽暨成果展高雄駁二登場。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「2025大港經典升級提案競賽」決賽於 Pinway 駁二八號倉庫登場。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

由高雄市政府青年局主辦的「2025大港經典升級提案競賽」決賽17日於 Pinway 駁二八號倉庫登場，成果展將於本週末連續兩天展出。本屆共吸引 51 組團隊、87 件作品報名，歷經四個月品牌媒合、主題課程及導師輔導，最終 11 組青年設計團隊晉級決賽，角逐總獎金 55 萬元。競賽以設計思維結合產業再造，展現青年創意如何為在地品牌注入新活力，推動地方產業形象升級。
 
高雄市政府青年局長林楷軒表示，「大港經典升級提案競賽」已邁入第五屆，已培育逾百組設計團隊，並持續以此計畫打造高雄青年設計人才的培力平台，透過實作歷練、專業輔導與產業鏈結，讓青年設計師們從品牌情境中學習與創造。他表示，這項競賽不僅是青年設計力的展現，更是市府培力青年與高雄在地品牌攜手共創的實踐場域，感謝各品牌與專業導師團隊的陪伴與指導，讓青年能在產業情境中學習、磨練，最終將創意付諸實現。
 
此次的決賽現場聚集設計師、品牌業者與青年創意團隊，呈現設計與產業對話的多元面貌。本屆評審陣容橫跨設計、美學與商業應用領域，包括「永真急制workshop」負責人聶永真、「究方社 JOEFANGSTUDIO /SIDOLI RADIO 小島裡」創意總監方序中及「@jyunccihli」視覺設計師李君慈三位專業設計師，從品牌策略、敘事表達到視覺溝通等面向，進行全方位評選與講評。

▲從品牌再造看青年創意 「大港經典」決賽暨成果展高雄駁二登場。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲高雄市政府青年局長林楷軒。

▲從品牌再造看青年創意 「大港經典」決賽暨成果展高雄駁二登場。（圖／記者陳弘修翻攝）▲從品牌再造看青年創意 「大港經典」決賽暨成果展高雄駁二登場。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲從品牌再造看青年創意 「大港經典」決賽暨成果展高雄駁二登場。（圖／記者陳弘修翻攝）▲從品牌再造看青年創意 「大港經典」決賽暨成果展高雄駁二登場。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「2025大港經典升級提案競賽」冠亞季軍作品。

決賽結果最終由「The Whisper絮語視覺整合」奪下冠軍，獲頒首獎 15 萬元；「出良設計」與「XUE design studio」分別獲得亞軍與季軍，獎金分別為 10 萬元與 6 萬元；另有八組佳作團隊，各獲獎金 3 萬元。
 
聶永真指出，冠軍團隊「The Whisper絮語視覺整合」為「悠綠客有限公司」設計的升級方案，展現深厚的品牌理解與敘事能力，細膩的設計語彙喚起品牌情感價值，同時兼具市場潛力與延展性，充分體現青年設計師將創意落實的潛力。他認為，這樣的合作模式不僅是品牌升級的關鍵，也能建立青年設計師與產業的長期互動關係。
 
亞軍團隊「出良設計」以品牌角色重塑呈現嶄新識別形象；季軍團隊「XUE design studio」則以完整的識別系統與行銷策略協助品牌再造。其他八組佳作亦展現各自特色，從包裝重設、空間佈局到品牌敘事皆有創新嘗試，充分反映高雄青年在設計與產業連結上的多元思維。

 青年局也表示，「大港經典升級提案競賽」旨在串聯青年設計人才與在地產業，協助傳統品牌從視覺形象到商品體驗全面更新，形成青創設計與產業共榮的合作模式。決賽成果展自 10 月 17 日至 19 日於 Pinway 駁二八號倉庫開放參觀，展示 11 組團隊設計成果與品牌共創歷程，歡迎市民現場觀展，見證青年創意為經典品牌帶來的全新風貌，相關資訊可至高雄市政府青年局官網（https://reurl.cc/eM2z9b），或追蹤 FB、IG 與 LINE@（@youth.kcg）。

