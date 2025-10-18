忘記密碼別慌！Google「2項新功能」曝光　找回帳號更方便了

▲Google近日宣布推出2項全新的帳號復原工具。（示意圖／達志／美聯社）

當忘記Google帳號密碼、遺失手機，甚至帳號遭駭時該怎麼辦？為了讓帳號復原過程更順暢，Google近日宣布推出2項全新的帳號復原工具，協助用戶在緊急情況下更快速、安全地找回自己的帳號。

據《自由時報》報導，Google過去雖已提供備援電子郵件等復原機制，但為了進一步強化安全性與便利性，這次特別新增「備援聯絡人」功能。使用者可以指定1位值得信任的家人或朋友作為備援聯絡人，當自己因任何原因無法登入帳號時，這位聯絡人便能協助驗證身份，協助完成復原流程。

不過要注意的是，成為備援聯絡人的對象也必須擁有Google帳號。而設定方式也相當簡單：只要前往myaccount.google.com的「安全性」頁面，即可看到並啟用這項新功能。

除了備援聯絡人外，Google也同步針對Android用戶推出另1項便利的新功能，「使用手機號碼登入」。透過這項功能，用戶只需輸入綁定的手機號碼，系統就會自動搜尋與該號碼相關的Google帳號。接著，只要解鎖手機螢幕，便能完成身份驗證並登入，不必再輸入繁瑣的帳號與密碼。這項功能將會陸續在全球各地推出。

