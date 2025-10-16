「說一句氣話，補兩句甜言蜜語」！2：1法則教你救回差點吵散的感情

▲2：1法則主張一句負面話要配兩句正面肯定，幫助伴侶在爭吵中重新找回愛與信任。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

情侶爭吵時難免情緒上頭，一不小心就把「你怎麼老是這樣」、「你每次都那樣」掛在嘴邊，等到氣消了又懊惱自己說了太多傷人的話。為了讓爭執不再惡化，近期社群上掀起一股「2：1法則」（2：1 ratio）熱潮，成為情侶間修補關係的新秘訣。根據《Bustle》報導，心理治療師梅瑞迪絲・凡奈斯（Meredith Van Ness）指出，這個方法主張「每說一句負面話，就要補上兩句正面的話」，透過言語上的平衡修復信任，也能讓雙方在爭執中仍感受到愛與連結。

「2：1法則」為什麼能挽救關係？

[廣告]請繼續往下閱讀...

想像一下，如果在日常生活中你只對伴侶說負面的話，那會多麼傷人？而當這樣的語氣出現在爭吵中，破壞力更大。這不僅會削弱關係中的安全感，也會堵住健康溝通的道路，長久下來甚至導致怨懟與疏離。

Van Ness解釋，「2：1法則」能避免爭吵演變成人身攻擊，因為它提醒雙方，即使爭執激烈，關係仍是穩固的。她指出：「當正面溝通持續流動時，雙方會更容易傾聽、修復並保持尊重。」

在爭吵過程中或之後刻意加入一些溫和的互動，能中斷防禦與升溫的惡性循環，甚至有機會阻止感情走向破裂。Van Ness補充：「若缺乏這種平衡，負面時刻就會漸漸壓過正面時刻，關係也會變得緊繃或脆弱。久而久之，伴侶之間會失去互相信任的基礎。」

如何實踐「2：1法則」？

這項技巧最有效的前提，是雙方都知道並願意一起使用。「否則，它可能會顯得刻意或不真誠。」Van Ness說。她強調，重點不是計分，而是創造一種讓正面時刻超越負面時刻的平衡感。舉例來說，假設你和伴侶正為家務爭論，情緒越吵越高漲、互相指責彼此的壞習慣。這時，即使你表達生氣是合理的，也要在激烈時刻後，主動補上兩個正面互動。

你可以說：「我剛剛可能有點激動，但謝謝你今天還能抽空遛狗，還要兼顧工作真的不容易。」接著再補一句：「我也很感謝你每次都幫我把餐具收好，雖然你工作那麼忙。」甚至，你也可以用擁抱、開個小玩笑的方式，來化解緊張氣氛。

Van Ness說：「這些『修復時刻』能重新設定情緒的基調。它提醒雙方，雖然爭吵在所難免，但你們仍然重視彼此。長期下來，這樣的刻意修復會建立信任，防止怨氣堆積。」

什麼時候該用「2：1法則」？

這個方法特別適合用在情緒激烈的時刻，當你感覺自己快被負能量淹沒時，它能幫助你拉回平衡。不過，Van Ness也建議，平常日常互動中也能用上，例如討論未來計畫或在忙碌一週後互相問候時。

她說：「關係是由一連串微小、穩定的善意、感謝與幽默所組成。在日常生活中用上『2：1』的心態，能讓情感連結更強，也能在面對未來的挑戰時，形成一層保護緩衝。」