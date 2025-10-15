　
地方 地方焦點

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會　張艾嘉見證守護尼泊爾女孩夢想

▲中醫附醫攜手林增連基金會捐20萬美金，張艾嘉見證守護千名女孩夢想。（圖／記者游瓊華攝）

▲中醫附醫攜手林增連基金會捐20萬美金給世界展望會「資助1000女孩」計畫，計畫的年度代言人、知名導演張艾嘉也到場見證。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

為終結跨國界地區的「月經貧窮」與性別不平等，中國醫藥大學附設醫院今（15）日宣布捐贈10萬美金，攜手同樣捐贈10萬美金的長期公益夥伴林增連慈善基金會，共同響應台灣世界展望會「資助1000女孩」計畫。記者會現場特別邀請計畫年度代言人張艾嘉女士親臨見證，與中醫大附醫院長周德陽、林增連慈善基金會董事長林嘉琪共同簽署倡議，宣示以醫療與教育的力量，從尼泊爾出發，為全球弱勢女孩的未來點亮希望。

▲中醫附醫攜手林增連基金會捐20萬美金，張艾嘉見證守護千名女孩夢想。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國附醫團隊編撰《夢想的翅膀—女孩的健康知識手冊》，並翻譯成19國語言，其行政副院長楊麗慧是重要推手。（圖／記者游瓊華攝）

此次跨國合作源於中醫大附醫團隊親訪尼泊爾，深刻體會當地女孩因資源匱乏與文化限制，面臨失學、早婚甚至危險分娩的困境。為此，醫院不僅投入資金，更發揮醫療專業，集結團隊編撰《夢想的翅膀—女孩的健康知識手冊》，計畫將其翻譯成19國語言，作為亞、非、拉丁美洲等地區的健康教育教材。

中醫大附醫院長周德陽表示：「健康教育不只是傳遞知識，更是讓女孩重新理解自己、擁有選擇的力量。」他強調，這本手冊將成為知識的翅膀，帶動改變。林增連慈善基金會董事長林嘉琪也期許，透過此次合作能串聯更多社會力量，讓善的循環擴散，支持每個女孩都能勇敢逐夢。

台灣世界展望會會長李紹齡對兩大夥伴的行動支持表達誠摯感謝，並呼籲各界加入「資助1000女孩」行列，用教育與健康知識打破貧困的枷鎖。在年度代言人張艾嘉的共同見證下，這份跨界承諾象徵著台灣的愛心正跨越國界，為無數女孩的夢想護航。

10/14 全台詐欺最新數據

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

