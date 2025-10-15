「銀髮友善 呷出台南味」　黃偉哲：打造長者安心用餐、便利採購的樂齡城市

▲台南市長黃偉哲：打造長者安心用餐、便利採購的樂齡城市。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台南報導

台南市長黃偉哲表示，台南65歲以上人口已接近全市兩成，高齡人口的飲食安全與便利性，是市府推動高齡友善政策的核心。繼去年推動「銀髮友善餐廳」認證後，已有292家業者響應，今年更將理念延伸至購物領域，推出全台首創的「銀髮友善專區」，讓長者「吃得到」也「買得到」，全市已有30家通路門市率先加入，提供更便利、安心的採購環境。

隨著台灣邁入高齡社會，長者的飲食安全與生活便利成為城市友善指標的重要一環。台南市政府近年持續推動「銀髮友善飲食」政策，從餐飲到通路，逐步打造長輩安心享用、輕鬆選購的支持性環境，讓臺南不僅是美食之都，更是最幸福的樂齡宜居城市。

以台南市政府衛生局為於10月9日在永華市政中心舉辦「銀髮友善 通路無礙」活動為例，除了市長黃偉哲親自出席外，活動攜手台南市營養師公會、奇美食品、農會、漁會、全聯福利中心、家樂福及台安藥局等多家通路代表，象徵政府與產業攜手共創銀髮無礙生活的重要里程碑。



對於強化銀髮族口腔衛生部分，台南市政府衛生局今年2月也舉辦「2025臺南市高齡口腔衰弱國際研討會」，由日本東京科學大學松尾浩一郎教授分享日本「CAM CAM便當」的成功經驗。衛生局隨即率全國之先，攜手高雄醫學大學口腔衛生學系與建志牙醫診所，於東區及關廟區推動社區型「CAM CAM飲食計畫」，整合牙醫師、口腔衛生師、營養師與行政主廚，打造「邊吃邊練口腔」的新模式。



所謂的CAM CAM飲食計畫，著重的是強化銀髮族口腔肌力、預防衰弱與營養不良，目前已辦理五場課程，廣受長者好評。在高醫教授黃曉靈促成下，松尾教授今年10月也再度來台南交流，深化台日在高齡營養與口腔照護的合作。



值得一提的是，這個計畫也由營養師與主廚設計的CAM CAM便當，每份約600大卡、含25公克以上蛋白質並富含維生素D與鈣質，以在地食材與柔軟質地呈現「一口好咬、越嚼越香」的特色，讓長者吃得健康又能練口腔肌力。





台南市政府衛生局長李翠鳳表示，台南市政府自100年起推動「長者免費全口活動假牙補助計畫」，迄今已服務超過9萬6千人，滿意度高達93%。另推動高齡友善的口腔照護政策，如咀嚼與吞嚥障礙篩檢，114年度已有128家醫療院所參與計畫，篩檢人數達1萬2千餘人，並針對高風險個案提供復健運動指導與營養介入服務，讓長者「食在幸福」，預防失能更即時。



同時，社區營養推廣中心也開發食譜、衛教單張及宣導海報，指導民眾如何調整食物質地、軟化六大類食物，兼顧色香味與營養需求。未來將持續號召更多餐飲業、社區據點與團膳業者加入，共同打造更完善的銀髮友善飲食環境。



台南市長黃偉哲也強調，銀髮友善不只是口號，而是一種生活文化，希望更多業者加入，讓台南成為長輩能「吃得下、吞得下、買得到」的城市，讓每一位長者都能安心生活、幸福老化。