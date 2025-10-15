　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣被荒謬現象蠶食　專家：中國不只想把國民黨加盟「還要直營」

▲▼《2025 國家不正常關鍵報告》發布記者會，辜寬敏基金會副董事長林宜正、立法委員陳培瑜、立法委員張雅琳、羅承宗教授、王鼎棫老師、薛化元教授、宋承恩教授出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《2025 國家不正常關鍵報告》發布記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

辜寬敏基金會今（15日）舉行「2025國家不正常關鍵報告」發布記者會，民進黨立委張雅琳、陳培瑜，以及台灣安保協會理事宋承恩、國立高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗、東吳大學法律系兼任講師王鼎棫均受邀出席。《2025國家不正常關鍵報告》根據今年「國家正常化研討會」為基礎，由羅承宗主筆撰寫。從AI、政黨、節日、外交、空間等五大面向切入台灣國家不正常現象。 

辜寬敏基金會董事長王美琇在報告序文指出，台灣各種荒謬現象，逐漸蠶食我們的民主制度，蠶食我們習以為常的文明理性和常識邊界，讓國家處在極度不正常的狀態。而這種荒謬隨手拈來。從國家名字、國家歷史、空間地名和街道名字、節日訂定、國營企業和駐外單位名稱、政黨名字等，處處都充斥著「中國」的實質與意象。

辜寬敏基金會副董事長林宜正表示，國民黨黨魁選舉投票在即，我們擔憂中國國民黨會不會變成「中國的」國民黨，在這次選舉中，看到中國介選力量成為關鍵。中共不僅想要把國民黨變成加盟店，而是直營店。站在台灣人的立場，不樂見看到中國的手伸進來；另一方面，做為政治上的競爭對手，我們期待在野黨也具有同樣的國家認同，願意與這塊土地共存亡。

林宜正指出，我們對於在野黨的期待，以及對中國勢力的擔憂，顯示出台灣是多麼的不正常，這些現象在其他民主國家是看不到的。追根究底是因為，台灣在民主化的過程當中，沒有落實國家正常化的政治工程，從轉型正義的推動開始，所有事都只做一半，使得人民把威權遺緒當成日常。

林宜正也再次警告，中國勢力直接介入，受害的不只是國民黨，而是全體台灣人。未來在國家正常化的推動過程中，必須邀集更多夥伴一起向前走！

▲▼《2025 國家不正常關鍵報告》發布記者會，辜寬敏基金會副董事長林宜正、立法委員陳培瑜、立法委員張雅琳、羅承宗教授、王鼎棫老師、薛化元教授、宋承恩教授出席。（圖／記者湯興漢攝）

張雅琳表示，空間不只是一個建築、一個地點或者是設施 ，它其實是一個權力展現的一個空間、是一個權力的記憶 ，也可能會有威權崇拜的敘事等等 。台灣已經是一個自由民主的社會，我們必須要記得在威權時代發生的事 ，所以空間轉型這件事情就特別的重要。

張雅琳強調，空間的轉型並不是只有建築改造 ，而是一種價值選擇。現在行政院轉型正義會報已經決議要將中正紀念堂真正轉型為民主園區，未來希望加速這件事情成真，讓人民在這個空間裡，能夠真正去理解歷史、了解威權。

▲▼《2025 國家不正常關鍵報告》發布記者會，辜寬敏基金會副董事長林宜正、立法委員陳培瑜、立法委員張雅琳、羅承宗教授、王鼎棫老師、薛化元教授、宋承恩教授出席。（圖／記者湯興漢攝）

宋承恩指出，此時此刻國際間正努力澄清「台灣不屬於中國」。美國在台協會（AIT）批評中國扭曲《開羅宣言》等歷史文件，強調中國並未擁有台灣主權。歐洲議會及各國國會也通過決議，譴責中國誤用聯大2758號決議阻擋台灣的國際參與。反觀國內有些人士竟以中共侵略恫嚇台灣人民，聲稱是「因為台獨，台海才成為世界火藥庫。」明知中共操作認知戰影響台灣選舉，不但放任不管，污衊警示中共滲透的意見領袖，到了面臨全面紅統化的危機才來示警。

宋承恩強調，2025年台灣面臨到外部威脅加劇、國際情勢不明、民主深受極化、中國滲透橫行的危機，中國操弄讓人懷疑台灣是否會以民主喪送主權，加上內部投降論、疑美論、疑台論，恐將造成國際間懷疑台灣人民自我防衛的意志。面臨軍事、外交、政治、認知的混合戰，我們必須堅守主權不能退讓，以全方位的總合方法集合一切力量應對。

▲▼《2025 國家不正常關鍵報告》發布記者會，辜寬敏基金會副董事長林宜正、立法委員陳培瑜、立法委員張雅琳、羅承宗教授、王鼎棫老師、薛化元教授、宋承恩教授出席。（圖／記者湯興漢攝）

陳培瑜指出，台灣要邁向正常化國家遇到非常大的困難，因為國民黨持續在立院刪減國防、外交、文化的預算，而這些經費都是攸關台灣對外發聲的工具與利器。國民黨砍掉這些預算，其實就是在阻斷台灣走向國際的各種可能。

▲▼《2025 國家不正常關鍵報告》發布記者會，辜寬敏基金會副董事長林宜正、立法委員陳培瑜、立法委員張雅琳、羅承宗教授、王鼎棫老師、薛化元教授、宋承恩教授出席。（圖／記者湯興漢攝）

王鼎棫說，台灣的不正常之處，就是我們難以跟國際間「正常」的交往，究竟我們叫做中華民國或是台灣？看到R.O.C的Chinese，又讓人聯想到另一個中國。而在台灣島內，最大在野黨國民黨的黨主席候選人還喊出「要把黨員變成中國人」，在這樣內外交迫的情況下，誰會把我們當成一個「正常」交往的對象？

▲▼《2025 國家不正常關鍵報告》發布記者會，辜寬敏基金會副董事長林宜正、立法委員陳培瑜、立法委員張雅琳、羅承宗教授、王鼎棫老師、薛化元教授、宋承恩教授出席。（圖／記者湯興漢攝）

薛化元強調，台灣的國家不正常問題，之所以會長期存在，至少有兩個重要的脈絡，一個是歷史的「失憶」，另一個則是社會化／受教育過程中無法取得正確的資訊。國人受到資訊不足或是長期宣傳的影響，使台灣社會欠缺共識，而影響改革。因此，國家正常化的工作必須持續推動，提供更多的資訊，這樣假的才不會講久了就變成真的。台灣社會才能在自由、民主、人權的價值下，往正常國家的方向前進。

 
10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！他喊：帶100元來旅遊
單價120元戰備水挨轟　國防部同意刪4.4億元預算
9100萬賣出大安區豪宅！婦拒繳1569萬奢侈稅慘了
雲豹韓援三本柱亮相！　核彈級女神真面目曝
快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭
快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治
風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨
迎接BLACKPINK　陳其邁社群帳號「頭髮變粉紅色」

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力反擊民進黨胡作非為

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

挺鄭麗文退將笑「4號死了了」　郝龍斌傻眼：不必對同志惡意攻擊

中選會委員、公視董監事名單懸缺　行政院：持續積極物色適合人選

彰師大4教授涉性平事件「性侵、邀學生看A片」　監察院要查了

花蓮永豐國小前校長與人妻上摩鐵還性騷　監察院彈劾

民進黨拍板戰台中市長！　何欣純3個感謝：無上的榮幸

快訊／獲民進黨徵召選宜蘭縣長　林國漳發聲明回應了

民進黨選對會拍板！徵召何欣純參選台中市　林國漳選宜蘭縣

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

北車大廳性侵案全台傻眼！　主播宋燕旻祭防身3招：一定要提高警覺

探索未來職場從國中開始　台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力反擊民進黨胡作非為

劉若英再入圍金馬影后「感覺像新人」　最怕走紅毯跪求：照片挑好看一點

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

陳美鳳私下0架子暖舉曝光！　八點檔女星秒懂「她被叫一姐」原因

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

蔣萬安表態了？　讚郝龍斌「穩健務實的黨主席人選」

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

貼5縣市長合照談黨主席選舉　朱立倫子弟兵凌濤表態了

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

民眾黨團總召黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，民進黨團幹事長鍾佳濱等幹部今（14日）上午前往監察院檢舉。對此，黃國昌批，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了去檢調濫行告發，還跑去監察院檢舉，希望監察院再次扮演打手的角色，再次示範如何用國家機器來鬥爭政敵。

綠委批高鐵「寧靜車廂」多此一舉　籲推動「寶寶哭泣我OK」文化

綠委批高鐵「寧靜車廂」多此一舉　籲推動「寶寶哭泣我OK」文化

民進黨團赴監察院！　正式檢舉黃國昌規避《政治獻金法》

民進黨團赴監察院！　正式檢舉黃國昌規避《政治獻金法》

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

綠委籲運動部：走出過去體育署只重奪牌政策方向

綠委籲運動部：走出過去體育署只重奪牌政策方向

國家不正常關鍵報告辜寬敏張雅琳陳培瑜宋承恩

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

