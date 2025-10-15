　
政治

住都中心Q4有7案社宅1831戶招租　首推761戶婚育宅

▲▼2025第4季國家住都中心社會住宅招租發布會。（圖／記者陳家祥攝）

▲2025第4季國家住都中心社會住宅招租發布會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國家住宅及都市更新中心今（15日）舉行2025年第四季招租發表會，包括台北市、新北市與高雄市共7案、1831戶公告招租。其中，本次招租最大亮點，是將婚育戶身分配比大幅提高至20％，並首度推出「婚育戶專案社宅」，共有761戶婚育保留戶、提供最長12年的長租穩定育兒家庭，鼓勵年輕人「敢婚、願生、樂養」。

國家住都中心第四季招租房源分佈在台北市、新北市及高雄市，包含新北市三重區「富貴好室」（142戶），高雄三民區「明仁好室」（139戶）、「美都安居」（325戶），以及鳳山區「鳳誠安居A」（320戶）和「鳳松安居」（411戶），以及台北市「自慢藏」都更分回戶、新北市林口世大運選手村等共7處，合計1831戶，其中包含761戶婚育宅、占比超過4成。

住都中心指出，只要是申請日前2年內新婚，或育有6歲學齡前子女，都符合婚育宅的申請資格。此外，為了確保孩童的就學穩定，育兒家庭申請到婚育宅後，最長可以有12年租期的保障。

另外，考量國軍眷屬的居住需求，高雄鳳山區的「鳳誠安居A」（320戶）和「鳳松安居」（411戶）因是國防部提供土地，因此也特別保留30%戶數供軍職人員承租，體現國家對軍人及眷屬的關懷。

住都中心副主任魏雅蘭說，中央社宅招租持續採24小時線上申請，且本季採同縣市同行政區「合併招租」，民眾申請時只需勾選行政區，若抽中正區，便可依選屋序號選擇該區社宅，加速選屋效率。

另外，魏雅蘭指出，符合資格者可跨縣市一併申請社宅，例如就業、就學或設籍於新北市，且所得財產標準符合者，便可同時申請高雄市的社宅。

至於外界關心的社宅輪候制，住都中心組長高翊馨說，現在社宅申請合格即使沒有正取，也會有候補輪候效期，以中央來講是3年，3年內只要申請的同房型有住戶退租的話，還是有機會遞補。如果曾經申請過中央社宅，可以透過一鍵帶入方式，免重新登打資料，便利民眾減少申請成本。

住都中心執行長柯茂榮說，興辦社宅是國家實現居住正義的關鍵政策，國家住都中心將持續展現中央興辦社宅的決心與效率，確保年輕家庭在人生起步階段，就能享有穩定、優質且負擔得起的居住支持。

