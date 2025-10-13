　
國際

早餐「陷阱區」吃錯反而壞健康？　心臟科醫師：9類食物絕不碰

▲醫師表示，早餐吃含糖穀片容易讓血糖驟然升高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國心臟專科醫師布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）擁有超過20年的臨床經驗，根據他觀察，許多患者即使有運動習慣、懂得紓壓，仍會面臨動脈堵塞與代謝異常等健康問題。他指出，這些狀況的「共通關鍵」往往來自每天吃下肚的食物，特別是那些表面看似無害，實則對血管造成慢性傷害的加工食品與高糖高脂飲品；對此，他整理出9種「絕對不碰」的食物。

布霍瑞吉日前接受《CNBC》專訪時，整理出9種他「絕對不碰」的食物，並逐一說明原因，提醒民眾避開這些容易引發發炎與動脈硬化的飲食陷阱。

首先是含糖早餐穀片。這類產品常包裝鮮豔、印有卡通圖案，聲稱健康，其實與甜甜圈無異。高糖成分使血糖與胰島素快速飆升，長期食用易造成代謝混亂與慢性疲勞。他建議以燕麥搭配莓果與肉桂替代，既富纖維又具抗氧化效果。

第二是加工火腿與冷切肉。這類食物中常含硝酸鹽與亞硝酸鹽，進入體內後可能轉化為致癌物質，也會升高血壓、傷害血管。他建議改以自行烤製的雞胸或火雞胸肉取代，更天然無負擔。

第三是汽水與能量飲料。這些飲品不僅含糖量高，還可能添加人工甜味劑，對腸道菌群造成破壞，加速老化。他建議改喝檸檬氣泡水或冰鎮花草茶，降低血糖負擔。

第四是油炸速食與嘉年華小吃，如薯條、炸熱狗等，通常使用高溫加工植物油製成，產生大量氧化副產物，會滲透血管壁，促進動脈斑塊累積。他建議改用橄欖油或酪梨油進行烘烤。

第五類為白麵包與精製碳水化合物。這些經過高度加工的穀類食物缺乏纖維與營養，進入體內後轉化為糖，易導致胰島素阻抗與脂肪堆積。建議選擇100%全穀或發芽穀麵包更健康。

第六項是人造奶油與「假奶油抹醬」。這些曾被宣稱為低脂替代品的產品，其實富含反式脂肪，會增加壞膽固醇、降低好膽固醇，使血管變硬。布霍瑞吉建議使用草飼奶油或冷壓橄欖油為佳。

第七是高度加工的植物肉。即使標榜「植物性」，但其實含有大量鈉、人工添加物與精製油，並不健康。他推薦使用扁豆、豆類或簡單製作的豆腐作為替代。

第八是高鈉罐頭湯。一碗罐頭湯的鹽分可能已逼近每日攝取上限，容易導致高血壓與心臟問題。他建議自製蔬菜香草湯品，既美味又不傷身。

最後一項為調味咖啡奶精。這類產品雖只是一匙添加，但往往是糖、香料與氫化油的混合體，長期使用會促進發炎與動脈斑塊堆積。他建議使用無糖植物奶如杏仁奶、燕麥奶搭配肉桂或香草萃取來取代。

布霍瑞吉強調，健康飲食是預防心血管疾病的根本，除了規律運動與壓力管理外，對於每天吃進口中的每一口食物也要有高度警覺。他呼籲，想要保護心臟與血管，從認清並避開這9種食物開始，就是最好的第一步。

10/11 全台詐欺最新數據

