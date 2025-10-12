　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大阪萬博明閉幕！入場破2500萬人次　單日5萬「暴增到21萬」

▲▼ 大阪萬博閉幕在即，會場被人潮擠爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大阪萬博閉幕在即，會場被人潮擠爆。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

大阪關西萬國博覽會將於明（13）日正式落幕，主辦單位12日公布最新統計顯示，截至11日一般入場人數已突破2500萬大關，達到約2507萬人次，創下亮眼成績。

綜合《讀賣電視台》等日媒，根據萬博協會發布的數據，儘管開幕初期曾出現單日入場人數低於5萬的冷清場面，但隨著展期進入後半段，參觀熱潮明顯升溫。9月12日起每日入場人數均超過20萬人次，其中11日單日就湧入21.2萬名一般觀眾。

閉幕在即使得連日人潮爆滿，若加上工作人員，累計入場人數更達到2845萬人次的驚人數字。目前門票已全面停售，持有未使用票券的民眾僅能於12日最後一天兌換午後入場的門票。

13日的閉幕式將於當地下午2時在EXPO大廳「Shining Hat」登場，僅限受邀人士入場觀禮，但其他展館將設置大螢幕直播，NHK電視台將進行全國實況轉播，萬博官方YouTube頻道也將同步線上直播。

閉幕式主題為「For the Futures」，除向所有參與人員表達感謝，也將舉行將國際展覽局（BIE）旗幟交接給下屆主辦國的儀式，典禮結束後則由專業遊行樂隊及各參展國代表參與盛大遊行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北1老街「7點多關門」！他嘆：整條街失去靈魂　網點出關鍵
女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚
差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網
台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月
上《玩很大》脫了！「隱乳女神」帛琉解放泳衣　中間大挖空被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

局勢升溫！　巴基斯坦關閉「與阿富汗接壤」邊界過境點

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

兄弟聯手性侵！「明知染愛滋」硬上　害12歲女童懷孕生子

台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月

英搖滾樂團Lostprophets前主唱獄中被殺　企圖性侵嬰兒入獄

泰軍深夜在邊境播恐怖音樂　40柬士兵「以為撞鬼」嚇瘋逃竄

大阪萬博明閉幕！入場破2500萬人次　單日5萬「暴增到21萬」

川金會有望？　英媒稱「川普擬赴兩韓邊界」團隊計畫中

畫面曝光！菲律賓控中國海警船發射水砲、蓄意衝撞菲船

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

局勢升溫！　巴基斯坦關閉「與阿富汗接壤」邊界過境點

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

日女平交道跌倒「低頭撿東西」！　路人目睹她下秒被電車撞死

兄弟聯手性侵！「明知染愛滋」硬上　害12歲女童懷孕生子

台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月

英搖滾樂團Lostprophets前主唱獄中被殺　企圖性侵嬰兒入獄

泰軍深夜在邊境播恐怖音樂　40柬士兵「以為撞鬼」嚇瘋逃竄

大阪萬博明閉幕！入場破2500萬人次　單日5萬「暴增到21萬」

川金會有望？　英媒稱「川普擬赴兩韓邊界」團隊計畫中

畫面曝光！菲律賓控中國海警船發射水砲、蓄意衝撞菲船

局勢升溫！　巴基斯坦關閉「與阿富汗接壤」邊界過境點

有4間房可以養老！她曝「不看媳婦臉色」：奢侈浪費都我們本事

吹風機也中！「9家電」別插延長線、共用插座　台電示警恐釀災

全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

台股周一恐崩盤？　他樂觀看待「先思考3件事」：槓桿過高的別硬拗

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

趙露思《許我耀眼》8清醒金句：我要麼一無所有，要麼擁有一切

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

新北1老街「7點多關門」！他嘆：整條街失去靈魂　網點出關鍵

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

國際熱門新聞

麥田突降不明物體　NASA設備突現德州農地

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

舊金山滅門血案　一家四口陳屍豪宅

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

少女手機被老師沒收！才知她遭性侵15次

凱蒂佩芮擁吻加拿大前總理　直擊照曝光

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

以色列音樂節裝死倖存　28歲男2年後輕生亡

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

拜登抗癌近況：接受放射線＋荷爾蒙療法

日媒揭台灣幾乎被所有國家晾一邊

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面