大阪萬博明閉幕！入場破2500萬人次　單日5萬「暴增到21萬」

▲ 大阪萬博閉幕在即，會場被人潮擠爆。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

大阪關西萬國博覽會將於明（13）日正式落幕，主辦單位12日公布最新統計顯示，截至11日一般入場人數已突破2500萬大關，達到約2507萬人次，創下亮眼成績。

綜合《讀賣電視台》等日媒，根據萬博協會發布的數據，儘管開幕初期曾出現單日入場人數低於5萬的冷清場面，但隨著展期進入後半段，參觀熱潮明顯升溫。9月12日起每日入場人數均超過20萬人次，其中11日單日就湧入21.2萬名一般觀眾。

閉幕在即使得連日人潮爆滿，若加上工作人員，累計入場人數更達到2845萬人次的驚人數字。目前門票已全面停售，持有未使用票券的民眾僅能於12日最後一天兌換午後入場的門票。

13日的閉幕式將於當地下午2時在EXPO大廳「Shining Hat」登場，僅限受邀人士入場觀禮，但其他展館將設置大螢幕直播，NHK電視台將進行全國實況轉播，萬博官方YouTube頻道也將同步線上直播。

閉幕式主題為「For the Futures」，除向所有參與人員表達感謝，也將舉行將國際展覽局（BIE）旗幟交接給下屆主辦國的儀式，典禮結束後則由專業遊行樂隊及各參展國代表參與盛大遊行。