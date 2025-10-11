　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

造價1億！大阪世博「未來人類洗澡機」爆紅　公司宣布將量產販售

造價1億日圓！大阪世博「未來人類洗澡機」爆紅　公司宣布將量產販售

▲ 「未來人類洗澡機」最初投入約1億日圓製作。（圖／翻攝自日本Science株式會社）

圖文／CTWANT

以微細氣泡（Fine Bubble）技術聞名的日本Science株式會社宣布，將把目前於2025大阪關西世博會大阪健康照護館展出的「未來人類洗澡機（ミライ人間洗濯機）」正式量產並販售。這款以「讓身體與心靈都能自動被洗滌」為概念的機器，原本僅為展覽打造的展示品，未來將讓一般民眾在世博閉幕後也能親身體驗。

日本PR Times報導，「未來人類洗澡機」最初投入約1億日圓製作，並無商業販售計畫，但開幕隔日便有美國買家提出購買意願，之後更接連收到來自世界各地的詢問與導入需求。展期中體驗預約人潮踴躍，甚至出現無法入浴的情況。由於反應熱烈，Science決定在展覽結束後啟動量產，讓這項劃時代的入浴體驗走出會場，推廣至全日本。

據了解，這款「未來人類洗澡機」主打全自動入浴系統，整個流程僅需約15分鐘，透過細緻的氣泡與自動清洗技術，實現「身體與心靈同時被洗滌」的概念，帶來療癒與再生的體驗。

Science會長青山恭明表示，「非常感謝在世博期間體驗過產品的眾多參觀者所給予的支持與回饋。許多人說『想再進去一次』、『希望這成為未來的日常』。這次展出讓我們深刻體會到世博的影響力與傳播力。」

他強調，公司將持續以「邁向身心皆可自動洗滌的時代」為理念，讓更多人能在日常生活中獲得放鬆與重生的感受，並期盼這項技術能引領未來健康與休閒的新生活方式。

延伸閱讀
陸男來台旅遊5天讚「最好的景色是人」　曝「最大缺點」：無法待太久
插隊還有理了！遭勸「請排隊」惱羞　中國女連扇兩巴掌「聽到賠錢時秒裝可憐」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烏山頭水庫傳藥水清洗光電板　台灣汽電共生：不實謠言、不排除提
美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消
突然爆炸！高雄海產行火舌狂竄　黑煙沖天
震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇
女歌手花蓮救災挨酸「為宣傳演唱會」　氣炸反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

造價1億！大阪世博「未來人類洗澡機」爆紅　公司宣布將量產販售

威脅國安！　美電商下架數百萬違禁中國電子產品

14歲少女「手機被老師沒收」！　才知她遭亂倫狼父性侵15次

狠毒日女「活活餓死」83歲失能老父！　警上門時遺體已腐爛

專家：中國稀土新規影響美國防產業　勢必要談判

泰女爛醉「計程車上大小便」臭翻天！被載到警局　她羞愧跳海

加薩震撼畫面曝！上萬巴勒斯坦人返鄉　家園全毀「剩整片廢墟」

《紐時》驚豔「台灣旅遊」被國際低估！　直言：行銷策略大失敗

繼輝瑞後「AZ也讓步」！　川普：美國人將拿到難以想像的折扣

台男首爾街頭家暴！「狂揍11歲女兒」離譜畫面曝　韓警當場逮捕

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

造價1億！大阪世博「未來人類洗澡機」爆紅　公司宣布將量產販售

威脅國安！　美電商下架數百萬違禁中國電子產品

14歲少女「手機被老師沒收」！　才知她遭亂倫狼父性侵15次

狠毒日女「活活餓死」83歲失能老父！　警上門時遺體已腐爛

專家：中國稀土新規影響美國防產業　勢必要談判

泰女爛醉「計程車上大小便」臭翻天！被載到警局　她羞愧跳海

加薩震撼畫面曝！上萬巴勒斯坦人返鄉　家園全毀「剩整片廢墟」

《紐時》驚豔「台灣旅遊」被國際低估！　直言：行銷策略大失敗

繼輝瑞後「AZ也讓步」！　川普：美國人將拿到難以想像的折扣

台男首爾街頭家暴！「狂揍11歲女兒」離譜畫面曝　韓警當場逮捕

尺度大突破！　前進帛琉「荒島求生」　KID慘狀畫面流出

名醫爆「藥水洗光電板」給台南人喝！綠委：烏山頭業者已提告

快訊／沒有林書豪的國王一樣猛　林書緯轟20分領軍開幕戰奪勝

林安可雙響改寫季後挑戰賽最年輕紀錄！最狂仍是彭政閔三響砲

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻：第一次看到被罵

煮魚翅爆炸！高雄海產行黑煙沖天　老闆救火燙傷灌救現場狼藉

不斷更新／猿隊6局猛攻追到1分差　飛力獅提前退場

震驚網壇！瓦切羅特爆冷擊敗喬科維奇　創上海大師賽歷史

北海岸驚魂！高中同學租車半途突起火　熱心騎士狂按喇叭救一車人

美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

國際熱門新聞

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

川普又改口　稱「川習會沒取消」

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

德女市長遭刺大逆轉！竟是17歲養女虐殺

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位

快訊／德雷克海峽「規模7.8強震」

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

和平獎得主獻獎給川普　白宮：和平總統

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

開出140億解約金？新壽董事長回應了

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面