造價1億！大阪世博「未來人類洗澡機」爆紅　公司宣布將量產販售

以微細氣泡（Fine Bubble）技術聞名的日本Science株式會社宣布，將把目前於2025大阪關西世博會大阪健康照護館展出的「未來人類洗澡機（ミライ人間洗濯機）」正式量產並販售。這款以「讓身體與心靈都能自動被洗滌」為概念的機器，原本僅為展覽打造的展示品，未來將讓一般民眾在世博閉幕後也能親身體驗。

日本PR Times報導，「未來人類洗澡機」最初投入約1億日圓製作，並無商業販售計畫，但開幕隔日便有美國買家提出購買意願，之後更接連收到來自世界各地的詢問與導入需求。展期中體驗預約人潮踴躍，甚至出現無法入浴的情況。由於反應熱烈，Science決定在展覽結束後啟動量產，讓這項劃時代的入浴體驗走出會場，推廣至全日本。

據了解，這款「未來人類洗澡機」主打全自動入浴系統，整個流程僅需約15分鐘，透過細緻的氣泡與自動清洗技術，實現「身體與心靈同時被洗滌」的概念，帶來療癒與再生的體驗。

Science會長青山恭明表示，「非常感謝在世博期間體驗過產品的眾多參觀者所給予的支持與回饋。許多人說『想再進去一次』、『希望這成為未來的日常』。這次展出讓我們深刻體會到世博的影響力與傳播力。」

他強調，公司將持續以「邁向身心皆可自動洗滌的時代」為理念，讓更多人能在日常生活中獲得放鬆與重生的感受，並期盼這項技術能引領未來健康與休閒的新生活方式。

