快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

日本演員米倉涼子（Ryoko Yonekura）近期動向引發關注，她自8月19日後未在社交媒體更新，隨後又在9月中取消三場活動並推掉多項代言，讓外界猜測是否因健康問題暫停工作。然而《週刊文春》爆料指出，她已因涉嫌毒品問題被日本相關部門盯上，甚至在她住處搜出違法藥物及器具，調查已悄然展開。

據《週刊文春》透露，早在今年6月，記者便收到米倉涼子與毒品相關的內幕消息。8月20日晚間，日本毒品取締部門突襲她的住處，並在屋內發現多項違法物品，包括違反《毒品取締法》的藥物及使用器具。一名司法界人士進一步透露了這次搜索的細節，而就在突襲後的兩天，米倉涼子便啟程前往歐洲度假，停留約兩週時間。

9月6日，米倉涼子結束旅行返抵日本，《週刊文春》隨即展開追訪，並試圖取得她的回應。然而僅過了幾天，她陸續取消原定行程，引發外界猜測是否因舊疾復發。儘管如此，狗仔並未停止腳步，向她所屬公司寄出多封信件，希望釐清住處遭搜索及毒品疑雲，卻未獲任何回覆。

目前，媒體表示將在後續報導中公布採訪內容，直接戳破這場風波的真相。米倉涼子是否能平息疑雲，仍有待觀察，而她的形象恐已受到重創。

