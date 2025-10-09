跟監風波延燒！龔明鑫傳也被跟　黃國昌駁指控：將適時採取適當作為

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌與狗仔集團合作跟監政敵風波延燒，今再爆出時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭跟監，後續查出跟監車輛的租車人疑是黃的前助理。對此，黃國昌今回應，指該爆料媒體《鏡報》要衝流量，就好好認真做紮實的報導，「捕風捉影、沒有什麼事實證據基礎在那編故事，沒什麼回應的必要」。黃國昌也強調，對於這段時間非常多不實的報導，「我會權衡我的時間，採取適當作為」。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



《鏡報》揭露，經濟部長龔明鑫今年6月座車遭車輛跟監，龔的司機記下車號後交給警政署追查，結果發現是格上租車公司的租賃車、而租車者疑似是黃國昌的前助理。對此，黃國昌則回應，《鏡報》是新的媒體要衝流量，就好好認真做一些紮實的報導，捕風捉影、沒有什麼事實證據基礎在那編故事，沒什麼回應的必要。

至於網紅四叉貓自稱，知道黃國昌找哪些金主核銷徵信費用，甚至知道黃國昌跟徵信業者開會的地點在重慶北路家樂福旁？黃國昌說，請問是什麼徵信費用？前天還是昨天？「那位綠營側翼不是說我花錢請徵信社？現在又變成不是我花錢請徵信社，自己的故事變來變去，講的到底是什麼？自己都在打自己的臉」。

黃國昌說，媒體還配合這種綠營側翼在操作，會不會太可笑？所以四叉貓現在是承認知道他沒有花錢請徵信社，但是在第一時間為了抹黑他，才說他花錢請徵信社？這不是最基本邏輯嗎？講出這麼可笑的東西，沒有必要操作，真的毫無意義。

媒體也追問，是否會提告？黃國昌回應，對於這段時間非常多不實的報導，「我會權衡我的時間，採取適當作為」；黃說，民進黨想用這種手法移轉違法濫權的焦點，不會得逞，「黃國昌對抗民進黨黑金貪腐集團的決心跟行動，也不會停止」。