林口爆虐童波及「老牌幼兒園」　無辜發文：請加XX

記者葉國吏／綜合報導　

林口xx幼兒園被房地產網紅Ted爆料虐童，引起爭議。不過由於新聞傳出後意外波及林口當地一家成立43年的私立老牌幼兒園，讓老牌幼兒園急忙澄清並向外界喊冤。

超過50萬訂閱的房地產網紅Ted（中文名：泰德）8日凌晨在YouTube上傳一支影片，透露自己不到3歲的女兒在新北市林口區某雙語幼兒園遭到老師不當對待，包含用封箱膠帶封嘴、打臉及被關進「小黑屋」。

▲Ted控訴林口幼兒園涉嫌虐童。（圖／翻攝自YouTube／35線上賞屋） 

影片一上架，即引起林口地區的廣泛討論，而相關事件早在擁有23萬成員的臉書社團「林口大家庭」中開始發酵。但由於網友轉貼消息時僅用「林口幼兒園」作為標題，導致公私立幼兒園一同受到牽連，其中一所老牌幼兒園更是首當其衝。

▲蔡淑君貼出園方16台監視器的畫面與位置。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑君 ）

目前園方已主動報警，提交8至10月的監視器畫面供警方調查，案件正由林口分局進一步偵辦。不過這起事件意外波及林口另家老牌幼兒園，無辜的幼兒園透過臉書社團發文，懇請網友轉發消息時註明涉事幼兒園名稱，或是註明是「林口XX幼兒園」以避免無辜受累。

▲▼林口幼兒園喊冤。（圖／翻攝臉書） 

▲林口幼兒園喊冤。（圖／翻攝臉書）

這家成立43年的幼兒園透過貼文強調，他們的學費並不高，與傳聞中的「數十萬學費幼兒園」無關。他們辛苦經營多年，守護幼兒的責任不容質疑，甚至有校友已成為祖父母。貼文引來網友熱烈回應，有人力挺幼兒園「老牌規矩守得好，卻被牽連真的冤」，也有人建議直接公開涉事幼兒園名稱，以免大眾無謂猜測。網友紛紛留言安慰，還有人幽默表示「這真的該擊鼓申冤！」

