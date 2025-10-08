　
社會 社會焦點 保障人權

男酒駕挨罰未繳清　帳戶解封瞬間「被清空」！士林分署執行到位

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署承辦書記官聯繫金融機構確認義務人存款帳戶已解除警示可執行。（示意圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市張姓男子積欠罰鍰與健保費多年，又因酒駕遭裁罰18萬元仍未繳清。其帳戶一度因刑案遭列為警示無法執行，士林分署持續追蹤，待解封後隨即劃扣12萬餘元入庫，展現落實「五打七安」道路安全政策的決心。士林分署強調，酒駕零容忍，呼籲民眾按時繳納罰鍰，避免遭強制執行與增加滯納損失。

士林分署指出，張男於2020年間因酒後駕車及多起交通違規行為，遭新北市交通事件裁決所裁罰共18萬餘元，另積欠汽車燃料使用費及罰鍰3萬多元、健保費9千元，長期未繳。案件陸續由交通部公路局北區監理所及健保署移送執行，士林分署接辦後即展開財產調查與強制執行。

承辦人發現張男名下銀行帳戶雖有存款，卻因涉刑案遭列為「警示帳戶」，一度無法劃扣。為確保公法金得以入庫，執行人員持續追蹤帳戶狀況，近日確認警示解除後，立即依法發出執行命令，成功劃扣帳戶存款12萬餘元，清償其汽車燃料使用費、相關罰鍰及健保費，並抵繳部分交通罰鍰。

士林分署表示，對於餘額未繳部分，將持續依法追查義務人財產，全力貫徹公權力執行，確保國家裁罰得以落實。

分署並嚴正呼籲，酒後駕車「害人又害己」，酒駕零容忍已是全民共識，政府將持續透過跨機關合作與嚴格執行，加強取締與執行成效，配合「五打七安」等施政方針，全面提升道路交通安全。同時提醒民眾應於期限內繳納罰鍰與各項公法上金錢給付，避免被查封、強制執行或增加滯納金，造成更多損失。

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／11:33發生有感地震　初估最大震度3級
賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都

