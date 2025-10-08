詐團KPI太扯！20歲考官面試車手「忠誠度」　帶百萬假鈔出勤慘了

▲詐團怕黑吃黑派20歲曹男提百萬現金，真鈔僅1千元去面試車手。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐團防內鬥竟搞「忠誠測驗」！20歲曹姓男子加入詐團「北部網咖群」，上線指派他擔任「考官」，假扮被害人測試新進車手是否可靠，並帶「百萬元現金」的封袋赴北市大安區安東公園面交。警巡邏時發現形跡可疑上前盤查，查扣袋內真鈔僅1千元，其餘99萬9,000元全為偽鈔。台北地檢署今（8）日偵結，依偽造貨幣等罪起訴。

起訴書指出，曹男於8月間加入Telegram詐團群組「北部網咖群」，該團近年屢傳黑吃黑事件，為防車手私吞款項，特別設下「測試制度」。曹男受指派擔任「考官」，假扮被害人與新進車手會面，攜帶事先準備的假鈔，以觀察對方是否會暗吞現金。

詐團先在人力銀行網站刊登徵才廣告，吸引尹姓男子應徵，並由成員透過LINE傳送偽造的「勞工勞動契約」，誆稱只要「面交收款」即可賺取薪資，成功引誘尹男加入。

今年8月25日下午，曹男依上線指示，提著封袋前往北市復興南路二段125巷口安東公園與尹男面交。警方巡邏時發現他一手持袋、一手滑手機，東張西望形跡可疑，隨即埋伏觀察。

稍後尹男抵達，曹男將袋子交出後快步離開，員警立即上前盤查。尹男邊通話邊聲稱「只是來工作收款」，警方追上曹男將其逮捕，查扣現金封袋及手機。經清點，袋內標示「百萬現金」實際真鈔僅1張千元，其餘99萬9,000元全為偽造貨幣，尹男事後坦承不知情，並交出假鈔袋。

檢方認，曹男明知詐團利用假鈔詐財，仍依指示赴約交付，行為助長詐欺組織犯罪，破壞金融秩序。全案依《刑法》第196條（行使偽造貨幣）、第210條（偽造私文書）、第339條之4（三人以上共犯詐欺罪）及《組織犯罪防制條例》第3條、第4條起訴，並聲請沒收查扣假鈔、印章與手機。