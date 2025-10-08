人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

▲胡亦嘉年紀輕輕成立街口支付，但他官司纏身，涉違反《證交法》遭起訴的ETF自肥案，仍在法院審理中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有街口小霸王之稱的胡亦嘉，身家背景在創業時就引起金融圈討論，其家世顯赫，父親胡定吾是前中華開發工銀董座、行政院無任所大使，他從小便跟隨家人留學海外，後來至美國哥倫比亞大學攻讀碩士，是人人口中的富三代、學霸。胡亦嘉的親妹妹胡亦蓮，後來嫁給台新金創辦人吳東亮的兒子吳昕豪，胡、吳二家結成親家。

由於泰山提告索討36億元投資款案，台北地院日前直搗街口母公司進行查封，法院還將胡亦嘉進行電子腳鐐監控。不過，胡亦嘉日前接受媒體專訪時提到，「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它！」也讓胡亦嘉顯赫家世背景再受矚目。

胡亦嘉大有來頭，今年雖僅45歲，但他一手創立的街口集團是全台第二大電子支付平台，他還曾放棄年薪2千萬高薪工作回台，妻子莊郁琳年紀較胡亦嘉小13歲，不但是批踢踢表特版常客，更因酷似韓國超人氣女星潤娥，因此被稱為「新一代女神」。

胡亦嘉的父親胡定吾（圖）曾是中華開發工銀董事長，金融圈資歷完整，名氣響亮。

此外，莊郁琳曾在香港加拿大國際學校、台中華盛頓中學、南加大經濟系畢業，學歷同樣驚人。至於胡亦嘉也是聰明過人的學霸，他從交通大學應用數學系畢業，後來赴美國哥倫比亞大學攻讀碩士，他的祖父胡炘曾是蔣中正時期的侍衛長、父親胡定吾則是前開發金董座、行政院無任所大使。

胡亦嘉碩士畢業後，曾在美國華爾街工作，2008年，他放棄華爾街年薪2千萬工作，到中國全國工業總會在昆山合作的台灣商品交易中心擔任總經理特助，到了2015年，他回台創立街口支付，一鳴驚人，讓街口成為家喻戶曉品牌，不過，他後來捲入36億股權交易爭議，再次引發各界譁然。如今這個新創圈的天之驕子，面臨司法追訴，真相仍有待司法儘速調查釐清。



