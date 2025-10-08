　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

街口老闆胡亦嘉出身官三代　老婆是「表特板」新女神

胡亦嘉年紀輕輕成立街口支付，但他官司纏身，涉違反《證交法》遭起訴的ETF自肥案，仍在法院審理中。

▲胡亦嘉年紀輕輕成立街口支付，但他官司纏身，涉違反《證交法》遭起訴的ETF自肥案，仍在法院審理中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有街口小霸王之稱的胡亦嘉，身家背景在創業時就引起金融圈討論，其家世顯赫，父親胡定吾是前中華開發工銀董座、行政院無任所大使，他從小便跟隨家人留學海外，後來至美國哥倫比亞大學攻讀碩士，是人人口中的富三代、學霸。胡亦嘉的親妹妹胡亦蓮，後來嫁給台新金創辦人吳東亮的兒子吳昕豪，胡、吳二家結成親家。

由於泰山提告索討36億元投資款案，台北地院日前直搗街口母公司進行查封，法院還將胡亦嘉進行電子腳鐐監控。不過，胡亦嘉日前接受媒體專訪時提到，「街口是我一手創立的品牌，我會用生命去捍衛它！」也讓胡亦嘉顯赫家世背景再受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡亦嘉大有來頭，今年雖僅45歲，但他一手創立的街口集團是全台第二大電子支付平台，他還曾放棄年薪2千萬高薪工作回台，妻子莊郁琳年紀較胡亦嘉小13歲，不但是批踢踢表特版常客，更因酷似韓國超人氣女星潤娥，因此被稱為「新一代女神」。

胡亦嘉的父親胡定吾（圖）曾是中華開發工銀董事長，金融圈資歷完整，名氣響亮。

胡亦嘉的父親胡定吾（圖）曾是中華開發工銀董事長，金融圈資歷完整，名氣響亮。

此外，莊郁琳曾在香港加拿大國際學校、台中華盛頓中學、南加大經濟系畢業，學歷同樣驚人。至於胡亦嘉也是聰明過人的學霸，他從交通大學應用數學系畢業，後來赴美國哥倫比亞大學攻讀碩士，他的祖父胡炘曾是蔣中正時期的侍衛長、父親胡定吾則是前開發金董座、行政院無任所大使。

胡亦嘉碩士畢業後，曾在美國華爾街工作，2008年，他放棄華爾街年薪2千萬工作，到中國全國工業總會在昆山合作的台灣商品交易中心擔任總經理特助，到了2015年，他回台創立街口支付，一鳴驚人，讓街口成為家喻戶曉品牌，不過，他後來捲入36億股權交易爭議，再次引發各界譁然。如今這個新創圈的天之驕子，面臨司法追訴，真相仍有待司法儘速調查釐清。


更多鏡週刊報導
街口老闆挨告／台新銀街口金科帳戶瞬間被搬空　胡亦嘉爆侵占挨告
街口老闆挨告1／法院下禁令跟不上胡亦嘉搬錢速度　泰山控金融監理失能

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝
美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近
美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

死刑犯成導演　顏正國堪稱電影圈傳奇

人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

沒有顏正國就沒「角頭宇宙」　影評人揭原因

電台啤雲豹重磅新人與安芝儇齊名！　傳是啦啦隊圈的DJ SODA

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

死刑犯成導演　顏正國堪稱電影圈傳奇

人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

沒有顏正國就沒「角頭宇宙」　影評人揭原因

電台啤雲豹重磅新人與安芝儇齊名！　傳是啦啦隊圈的DJ SODA

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

川普揚言動用暴亂法　硬槓民主黨地方政府

哈波談對戰山本由伸對戰「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

哈隆估今變強颱　大迴轉路徑曝

死刑犯成導演　顏正國堪稱電影圈傳奇

郝龍斌自勉公道伯　坦言2028最期待盧秀燕

顏正國驟逝　醫曝肺癌初期3症狀！出現1狀況快就醫

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

人生勝利組淪被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神

咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆　醫：確診超過7成末期

帳戶瞬間被搬空　街口老闆爆侵占挨告

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

顏正國肺腺癌逝！出現症狀通常已末期

大湖游泳池爆財務問題　公告10/13停業

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

半夜還卡國五！國道紅綠燈「放行15秒」車主傻

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面