台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂



▲台中市政府今年的雙十國慶升旗典禮，以「富市台中、國慶歲豐」為主題。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府10月10日上午8時將在府前廣場舉行升旗典禮，民政局長吳世瑋今（3）日公布活動三大亮點，第一、當日由76名民防義警及霹靂小組聯手展護全國最大國旗進場；第二、邀請榮獲LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍的小選手領唱國歌；第三、推出國慶紀念小物「三用照明檯燈」，送完為止。

吳世瑋表示，今年國慶升旗典禮以「富市台中、國慶歲豐」為主題，主視覺以「豐收」象徵人民耕耘成果與未來祝福，色彩取自台灣辦桌常見紅、藍、綠三色帳篷，融合節慶熱鬧氛圍與地方特色，並以簡約重複圖樣編織而成，展現全民同慶的榮耀時刻。

此外，今年的國慶紀念小物「三用照明檯燈」，兼具手電筒、露營燈及桌上檯燈三用功能，典禮當日限量發放，希望市民朋友當日開心參加國慶升旗，也能遵守排隊秩序領取紀念小物。

國慶升旗典禮為國家重要慶典，更是全民向國家及城市英雄致敬的重要場合，此次邀請76名民防義警及霹靂小組登上國慶升旗大典，聯手展護長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場，表達最深的謝意。

此外，西屯區中山國中棒球隊今年8月勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，寫下台灣青少棒史上的傳奇紀錄，也讓世界看見台灣棒球的硬實力，市府也邀請成員領唱國歌，歡迎市民朋友國慶當日到場一起向少年英雄致敬。

這次升旗典禮由光華高工儀隊帶來精彩的操槍演出為活動揭開序幕，並邀請豐原、外埔、南屯、及大雅區等4區吉祥物引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。

另外，東山高中啦啦隊將帶來融合高難度動作與精采編排的演出，彰顯卓越技術與默契十足的團隊合作精神，並秀出台中蓬勃的青春活力。

民政局補充，升旗典禮預計上午6時30分開始發放限量「三用照明檯燈」及小國旗，7時40分表演節目開始，升旗典禮於8時正式舉行，歡迎市民齊聚市府廣場慶雙十。不便到場的民眾，國慶當日上午7時40分也可以透過市長盧秀燕臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/LuShiowYen）觀看直播。