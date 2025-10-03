日本一款毛毯太獵奇　網笑：好像瞻仰遺容

▲日本宜得利近期推出一款冬季必備暖毛毯，造型太獵奇引發討論。（圖／翻攝自@012_shiro X）

圖文／鏡週刊

日本宜得利（Nitori）近期推出一款冬季必備暖毛毯，特別設計可包覆脖子與肩膀，解決寒冷冬日常見的肩頸著涼問題。使用者表示，這款毛毯的貼心設計令人驚嘆：「平常最難防的肩頸涼風問題，一次就解決了！」價格也不貴，沒想到因其獵奇造型掀起討論，被日本網友批評像是在瞻仰遺容。

根據討論串顯示，有人笑稱毛毯包覆全身後，看起來「好像棺材」「像棺材就是個小缺點」「好可怕啊…我腦海裡全都是被花圍繞的樣子」，甚至有人打趣說「睡前很舒服，但早上可能會被熱到踢掉毛毯」。社群上更出現各種說法，有人表示「我只能肯定，早上絕對出不去」「貓躺在兩側就翻不動了」，引發大量分享與討論。

除了造型引發話題，毛毯本身的實用性也備受肯定。主打極暖系列，材質柔軟、保暖效果佳，尤其是頸部和肩膀的防寒設計，被不少人讚為「小細節做得超貼心」適合在寒冬中長時間窩在沙發或床上。

▲除了造型引發話題，毛毯本身的實用性也備受肯定。（圖／翻攝自樂天網站）

整體來看，這款毛毯既實用又趣味十足，肯定掀起不少消費者的購買衝動。無論是想要暖和過冬，還是想跟朋友分享惡搞趣味，宜得利這款毛毯勢必成為冬季話題新品。



更多鏡週刊報導

8年前「超萌小姊弟」上學去 姊姊曬長大對比照感動曝：現在比我還可靠

5.3億頭獎半年沒人領！才罵「誰那麼笨」 德男外套口袋翻出那張紙

年輕人不在家烤肉了？網曝「直接上燒烤店」 2派網友戰翻：差很多