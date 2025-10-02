　
政治

2026苗博雅被點名、吳怡農也有意願　蔣萬安：為市民福祉全力以赴

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨昨召開選對會，盤點2026選舉可能人選，久攻不下的台北市部分，會中有人點名台北市議員苗博雅，另傳出壯闊台灣創辦人吳怡農也表達意願。對此，市長蔣萬安今（2日）未多談，但強調台北市有非常清楚的藍圖、很多延續性政策正在推動中，「都會為市民的福祉全力以赴」。

針對民進黨內點名苗博雅、傳吳怡農也有意願？蔣萬安說，其實台北市正處在全面提升的關鍵時期，大家可以從《遠見》公布的各縣市評鑑看到，台北市有非常清楚的藍圖、很多延續性政策正在推動中，包括從好孕專車到生生喝鮮奶、幸福住宅、婦幼專責醫院，其實這些打造城市宜居友善的措施，會持續深化推動。

另一方面，捷運六線齊發2.0，會加速完成大台北地區首都環狀線，如同東京山手線一樣，除了帶來更便利的交通，同時促進基北北桃四縣市一日共同生活圈的構想。還包括今天來到的百齡抽水站新建工程，也是大力持續推動整體台北市的治水工程，當然還有淡水河岸的改造。

蔣萬安強調，不只是打早台北成為真正親水的城市，未來觀光、遊憩、休閒，都會為市民的福祉全力以赴。

另外，針對輝達與新壽的土地爭議，新壽盼市府能放行直接移轉地上權契約給輝達，蔣萬安說，「目前很清楚就是2個方案，我們也都跟輝達一直保持密切聯繫」。

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美政府關門大吉！　BBC預測4大可能走向「最慘恐兩敗俱傷」

違停被抓包竟開車撞警　駕駛辯「只是想離開」下場慘了

華藏淨宗弘化基金會捐千萬　助花蓮光復重建

「麥德姆」外圍環流明起影響2地　下周末又有熱帶系統發展

快訊／才判13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　收賄900萬被起訴

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

霍佛德等3新援將左右勇士成敗　美媒評補強：整體戰力比上季強

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

【雨神同行】烤肉到一半突下大雨　齊力扛傘棚畫面超逗趣XD

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

