2026苗博雅被點名、吳怡農也有意願　蔣萬安：為市民福祉全力以赴

記者陳家祥／台北報導

民進黨昨召開選對會，盤點2026選舉可能人選，久攻不下的台北市部分，會中有人點名台北市議員苗博雅，另傳出壯闊台灣創辦人吳怡農也表達意願。對此，市長蔣萬安今（2日）未多談，但強調台北市有非常清楚的藍圖、很多延續性政策正在推動中，「都會為市民的福祉全力以赴」。

針對民進黨內點名苗博雅、傳吳怡農也有意願？蔣萬安說，其實台北市正處在全面提升的關鍵時期，大家可以從《遠見》公布的各縣市評鑑看到，台北市有非常清楚的藍圖、很多延續性政策正在推動中，包括從好孕專車到生生喝鮮奶、幸福住宅、婦幼專責醫院，其實這些打造城市宜居友善的措施，會持續深化推動。

另一方面，捷運六線齊發2.0，會加速完成大台北地區首都環狀線，如同東京山手線一樣，除了帶來更便利的交通，同時促進基北北桃四縣市一日共同生活圈的構想。還包括今天來到的百齡抽水站新建工程，也是大力持續推動整體台北市的治水工程，當然還有淡水河岸的改造。

蔣萬安強調，不只是打早台北成為真正親水的城市，未來觀光、遊憩、休閒，都會為市民的福祉全力以赴。

另外，針對輝達與新壽的土地爭議，新壽盼市府能放行直接移轉地上權契約給輝達，蔣萬安說，「目前很清楚就是2個方案，我們也都跟輝達一直保持密切聯繫」。