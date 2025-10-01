動員180人！警報聲大作　雲林電力演練逼真登場

▲台電、消防、警力聯手，展現跨單位整合救災的決心。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

台電雲林區營業處昨（9月30）日舉辦「114年度物資經濟動員準備演習電力動員演練」，動員人力超過180人，結合縣警局、消防局等單位，模擬災害來襲，實兵實裝進行緊急搶修、器材檢查、災防應變。演練規模宛如戰時，現場警報聲大作、工程車進出，員警維安、消防支援，氣氛緊張逼真。

演練以「戰時思維」為核心，模擬外部衝擊導致電力中斷，搶修人員迅速出動，搬運沉重變壓器、展開搶修線路，消防人員協助傷患救護，警方同步維持秩序。台電強調，電力是社會運轉的重要支柱，透過實戰化演練，驗證應變與支援協同機制，確保一旦真正遇到災害或戰爭壓力，能在最短時間恢復供電。

台電雲林區處長龔良智表示，此次演習不只是「例行公事」，更是檢驗電力系統動員能量的實戰測試。從規劃、物資整備到執行，全程比照戰時進行，確保「平時積蓄、戰時擴張」，在關鍵時刻能最大化發揮效益。他強調，這次動員特別強調「跨單位協同」，讓警消、台電搶修團隊齊心協力，才能展現整體防災韌性。

演練項目包含「緊急事故應變測試：模擬地震、颱風、突發破壞導致電力中斷」、「搶修器材檢查：逐一檢點輸電線材、變壓器等設備」、「跨單位協作：警力維安、消防醫護、台電搶修並行」、「戰時模擬狀態：實地搬運、搶修」。台電強調，這次驗證的是「真槍實彈」的調度能力，若遇外部壓力或災害，不僅要有防災意識，更要有「離災優於防災」的策略，將損害降到最低。

▲台電雲林區營業處舉辦「114年度物資經濟動員準備演習電力動員演練」，動員人力超過180人。（圖／記者游瓊華翻攝）