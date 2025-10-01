抗議跨性別學生進女更衣室！　50歲婦在校董會當眾脫衣

▲女子伯恩在學校董事會上脫衣。（圖／翻攝TheRealMrBench X）

近日美國加州一名50歲婦女權利活動家伯恩（Beth Bourne），為了抗議學校允許跨性別學生進入女性更衣室，在學校董事會上脫衣，讓在場人非常震驚，她強調，「我只是想讓學校董事會看看，脫衣換體育服是什麼樣子。」

據《UNILAD》報導，伯恩18日在戴維斯聯合學區董事會上抗議一項更衣室政策，該政策允許跨性別學生使用女性更衣室。伯恩表示，在過去3年中，她每個月都會參加會議抗議這政策，而這次她採取極端的手段，脫下她的衣服，露出泳裝，稱如果允許跨性別女性使用更衣室，女孩們會很尷尬。

伯恩指出，「我們要求學生在體育課時脫衣服，所以我給你們展示一下，當我脫衣服時會是什麼樣子」，如果成年人都覺得看50歲的女人脫衣不舒服，怎麼會期望女孩在更衣室裡會覺得舒服呢？

當伯恩第一次脫衣服，董事會暫停了5分鐘，當會議恢復後，她又再次脫衣，指責董事會成員攻擊她的言論自由權，而警方也到場處理這事。

對此，學區委員會成員格林沃德（Cecilia Escamilla-Greenwald）批，這行為「非常不當」，董事會將會召開會議討論後續措施。

據悉，伯恩是組織「自由媽媽」（Moms for Liberty）的主席，該組織於2021年成立，最初為抗議疫苗強制接種政策，隨後呼籲禁止學校圖書館出現LGBTQ+（多元性別族群）的相關書籍，並抗議教授傳達批判性種族理論。

