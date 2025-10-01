　
花蓮救災意外！「鏟子超人」遭3米半長鋼條砸頭

花蓮災區30日上午發生救災意外，來自彰化的志工遭鋼條砸中頭部，被緊急送醫救治。（圖／報系資料照）

▲來自彰化的志工遭鋼條砸中頭部，被緊急送醫救治。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

花蓮縣光復鄉23日因馬太鞍堰塞胡溢堤，釀成18人死亡、6人失聯悲劇，當地居民住家更是滿目瘡痍，大批志工自願前往當「鏟子超人」協助清理家園，30日上午卻有來自彰化的志工遭3米半長的鋼條砸中，頭部受創緊急送醫，更擔心有內出血，所幸目前沒有生命危險。

馬太鞍堰塞湖23日下午溢流後，光復鄉是最大重災區，不但造成多人死傷，民宅和路上更都是泥濘，大批志工自願進入當「鏟子超人」，不過近日卻接連爆出志工受傷意外，目前已有多達502人在清理時受傷。

30日上午又再度發生受傷事件，來自彰化的志工被工程車掉落的3米半鋼條砸中，導致頭部重創被緊急送醫，患者更出現頭暈狀況，醫師更評估要進行頭腦斷層檢查，擔心有內出血風險。

帶領該志工隊前往花蓮的楊先生說，實際到災區的震撼遠超過想像，並強調人力真的不足，即使志工年齡多介在20到40歲，多半年輕力壯、體力充沛，但面對現場惡劣環境仍難免擦傷或受傷，呼籲所有來協助的志工做好防護，幫忙很需要，但安全更重要。

楊先生說，該志工隊仍計畫持續投入，有17人在30日晚間5時先行返家，有7人則會繼續留下清理2到3天，期盼外界看到災區的迫切需求，這裡真的需要更多人來幫忙，也希望大家能在安全前提下伸出援手。

花蓮救災意外！「鏟子超人」遭3米半長鋼條砸頭

