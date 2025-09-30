　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】揭密！新星林廷憶赴日對戲影帝　頂住高壓最佳助力曝光

▲▼SOFINA Ange,漾緁,林廷憶,底粧,控油,粧前乳,粉餅,蜜粉。（圖／業者提供）

▲SOFINA Ange漾緁年度新品攜手全新代言人超級怪物新人林廷憶，一同演繹新世代的出色光芒。

圖、文／花王台灣提供

SOFINA Ange漾緁年度新品登場，邀超級怪物新人林廷憶擔任代言人。她因主演日劇《火星的女王》與菅田將暉同場飆戲而備受矚目，克服語言與文化挑戰，她笑說：「有了漾緁輕盈底粧系列，持久不脫粧，拍戲再累也能自在綻放。」

新品發表會上，彩粧專家 Kevin 老師示範輕盈無瑕粧容，介紹 SOFINA Ange漾緁專為亞洲潮濕與溫差氣候研發「日本持粧輕科技」，兼具控油、持久與輕盈，無論乾冷潮濕都能維持完美粧感。品牌希望透過林廷憶的清新形象，傳遞輕盈持久的魅力。

漾緁底粧升級，以獨家科技帶來「高效控油×長效持粧×極致輕盈」三大特點，適合潮濕悶熱或溫差變化大環境，減輕肌膚負擔，同時維持清透無瑕。明星商品有「水感控油校色粧前乳」：Aqua Touch水感配方清爽服貼，全三色，包括透嫩粉、光圈橘、白皙綠。「空氣感絲滑無瑕粉餅」：細緻輕薄卻高遮瑕，毛孔瞬間隱形，全四色有OC01白皙、OC03明亮、PO01亮采粉、PO03明亮粉。「透膚感控油襯粧蜜粉」：輕拍即定粧，不改底色，控油持久維持自然粧效。「漾緁輕盈底粧系列」已於屈臣氏、康是美、寶雅等通路開賣，可親身體驗全天候持久出色的輕盈底粧魅力。

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

