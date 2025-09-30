饒河夜市莽男跳車頂嗆警挑釁　6警安撫沒用...甩棍制伏送醫

記者張君豪／台北報導

北市八德路四段饒河夜市旁，29日晚間一名男子先違停在路旁紅線上，接著赤腳攀坐車頂，甚至一度站立、跳躍，引發路過民眾驚慌，轄區松山警方獲報趕抵現場，考量男子行為異常且有危險之虞，立即依警察職權行使法規定予以管束，並通知家屬到場。

▲饒河夜市一名男子不顧員警制止，站在車上狂吼「不要過來」。（圖／翻攝Threads@qingyuyu_tarot）

據警方表示，該男子當時將小客車違停在紅線處，隨後爬上車頂做出跳躍、挑釁路旁民眾動作，轄區松山所警網到場後，警員先行勸阻，並試圖伸手要協助該男下車，但該男子情緒激動，不僅出手揮打警員手臂，並做出挑釁手勢，警方持續安撫，男子卻猛嗆：「你不要靠近喔，我警告你喔，我可以自衛喔！」在場6名警員傻眼無奈，掏出甩棍適度攻擊該男腿部，才讓該男跳下車乖乖就逮。

▲松山所副所長葉啟耀說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方依警察職權行使法第19、20條之規定對該男施以管束，考量男子精神狀況不佳，警方通知其家屬及通報119救護人員到場協助護送就醫。松山警方藉此案例呼籲，民眾若發現有人疑似精神狀況不穩或有危險行為，應立即撥打110或119通報，讓專業人員及時介入，避免憾事發生。

