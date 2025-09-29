鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

記者劉邠如／花蓮報導

花蓮光復堰塞湖外溢造成「內陸海嘯」，有居民抱怨縣府人力分配不均，但記者也目睹有人苦中作樂，放音樂「開趴」搭配親朋好友一起鏟泥，三天來就剷除50%的淤泥，預計一兩個禮拜內就能把家園盡量恢復到昔日模樣。

因志工們愛心爆棚，卻也導致光復鄉內大塞車，縣府宣布展開交通管制，《ETtoday》記者在光復糖廠隨機攔車，搭上一輛要前往受災嚴重的敦厚路的小貨車，才知道車上都是一群熱血青年，號召要到朋友家清掃淤泥。

車上的女孩表示，已經到朋友家打掃多日，但連假結束，有人必須要先返回工作崗位，有兩人要去光復車站搭車，其他四人則是要繼續到朋友家幫忙清掃。因為是在地人，在糖廠門口雖然碰到省道管制，立刻熟門熟路轉進水源地巷弄內，再鑽出已經是光復車站。

▲雖是災民，但也有不同「風景」，有一戶張姓人家，家族特別團結，親友團又多，加上熱心志工幫忙，每天近30人一同拚清淤，近一周已經清除一半淤泥 。一群年輕人邊聽音樂邊打掃，苦中作樂。（圖／記者劉邠如攝）

送走了要搭車的朋友，一行人轉往目的地，還有人特意帶了手提音響，強調這是「受災戶指定」！果然一抵達目的地，放起音樂，受災戶小孫子張先生，立刻開心喊了「開趴」，放起音樂！

苦中作樂看似特別帶勁，張家人表示，家人們本來就團結，這次災後親朋友好立刻號召來清淤，此外還包括朋友，以及像是東華大學原住民學生會，還有大家的高中、國中同學、以及族人都一起來幫忙，每天大概都有三十多人，花了三天三夜，已經清完大約一半的淤泥。

張家人表示，對於是否期盼有重機具前來加速清淤，他們也直言有好有壞，因為重機具因為都很大台，要進小巷前，恐怕要先幫大街上的人家清完淤泥，否則小巷子重機具也進不來。且他們也憂心巷弄狹小，再擠進大機具，會讓交通癱瘓，這也是兩難，所以傾向號召朋友們一同清淤，「純手工」！