泰男欠錢拒還款遭情侶聯手打死　警一問金額...債主鬆口：120元

欠人錢不還容易發生爭執，最慘可能賠上一條命！泰國孔敬府近日發生一起驚悚命案，一名40歲男子西拉薩因拒絕還錢，被27歲男債主吉迪薩及其23歲女友威萊蓬先毆打後拿刀刺死。警方將犯案情侶帶回訊問，才得知只是為了120元，而這筆錢是死者生前在商店賒帳，由吉迪薩代付而欠下的。

根據泰媒《khaosod》報導，這起憾事發生於24日深夜11時許在孔敬府當地一間沒有門牌的木屋裡，警方獲報趕抵時，發現死者是一名男子，倒臥在屋內，右邊胸口被刀子刺傷，血流滿地，已明顯死亡。而死者身旁站了一對男女，兩人也立即被帶回訊問。

這對男女分別是27歲男子吉迪薩和23歲女子威萊蓬，兩人是情侶，木屋是吉迪薩親戚所有，給他們暫住，但親戚同時也讓40歲男子西拉薩居住。雙方原本相處融洽，西拉薩交女友後，則搬去跟女友同住，當晚西拉薩回到原住處收拾行李要搬走，吉迪薩討要西拉薩欠的錢，但對方不願意還錢，才會動怒拿球棒毆打他。

雙方發生扭打，威萊蓬供稱，她看到男友和對方打起來，西拉薩還搶過球棒攻擊吉迪薩，她擔心男友被打死，隨手拿起一把刀子刺向西拉薩，等他倒地後將刀子拔出丟到外面河裡。雖然兩人當下有請村民協助，叫救護車把西拉薩送醫，但救護人員趕抵時他已傷重不治。

警方表示，全案仍在調查中，在訊問期間得知西拉薩並非欠下巨款，金額其實只有120泰銖（約新台幣121元），而這筆錢是西拉薩在商店消費賒帳，店主追債時吉迪薩先幫他代付。

