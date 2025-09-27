桃園惜食教育傳佳績　少年食神吳添豪勇奪全國「首惜廚神獎」

▲桃園少年食神吳添豪奪全國「首惜廚神獎」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園少年食神吳添豪勇奪全國首惜廚師「首惜廚神獎」，市府環保局表示，就讀澎湖科大二年級的吳添豪，憑藉創意與紮實廚藝，在桃園市賽及北區分區決賽中脫穎而出，榮獲金獎晉級全國總決賽，並於27日與全台5位選手角逐最高榮譽，最終奪下「首惜廚神獎」，為桃園惜食教育再添亮眼成績。

環保局指出，由環境部主辦的全國第三屆【首惜廚師甄選】活動，自今（114）年4月開跑，吸引全台逾570名師生參賽。吳添豪在北區分區決賽中端出「酥餡福圓」與「心意菜捲」兩道料理，靈感來自客家飲食文化，選用紅心地瓜、高麗菜、菜心與豬五花等日常食材，將蔬菜整顆利用並巧妙融入邊角料。作品不僅保留傳統滋味，也以現代手法提升層次，傳達「惜食不棄、美味不減」的理念。

環保局指出，進入全國決賽後，吳添豪再度展現「從邊角到餐桌」的創意，推出「白玉封雞腿」與「涼拌翡翠雞絲」。他將全雞、雞胸肉、白玉苦瓜與蔬菜邊角料結合，透過節能烹煮方式轉化為宴席佳餚。作品兼顧口感與營養，展現惜食料理不需昂貴食材或繁複技法，只要用心，就能讓家常菜成為永續好味道。

吳添豪的表現不僅是個人榮耀，更象徵桃園推動惜食教育的成果。市府長期推動低碳惜食文化，鼓勵市民選擇當季、在地及醜蔬果等食材，減少食物浪費。此次獲獎食譜也將完整公開於「桃園市環境教育全球資訊網」，民眾可免費下載，跟著學做比賽料理，把邊角料變身美味佳餚。

環保局呼籲，全民一起加入惜食行動，「只要用心，人人都能成為惜食食神」。從每一餐開始珍惜食材，落實「零剩食」生活，讓惜食不僅是比賽舞台上的亮點，更能成為日常餐桌上的美好實踐。