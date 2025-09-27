　
社會焦點

全台最年輕！少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

天剛資訊前任董事長陳沅榜30歲就上任，當時是全台最年輕的上市公司董事長。（讀者提供）

▲天剛資訊前任董事長陳沅榜30歲就上任，當時是全台最年輕的上市公司董事長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2019年時，年僅30歲的陳沅榜 (改名陳園榜)就任天剛資訊董事長一職，成為全台最年輕的上市公司董座，但他勾結國寶集團總裁朱國榮等知名人士合夥炒股，一同成為掏空案嫌犯，結果朱在2023月棄保潛逃後，陳也因經營大麻工廠未到案遭通緝；不料現又爆出案外案，陳的w姓前員工指控他假投資真吸金，騙走自己上千萬元，如今已對陳提告詐欺。

「陳沅榜找我去公司幫忙，都是為了設局騙錢，真的很可惡！」w先生告訴本刊，他原本作小生意，陳是他的客戶，時常在他面前炫富，還說要帶w男一起發財。2019年，陳沅榜接手天剛資訊董座後，找他到公司當員工，還在w的面前畫大餅，誇口稱w若跟在他的身邊工作，年賺2千萬不是問題。

當時陳沅榜年僅30歲就成為上市公司的董事長，加上他一向出手大方，w男認為陳有本事、投資眼光精準，於是他決定將店面暫時交由其他人打理，一下子從老闆變成月領5萬元的員工。

陳沅榜跟前中華民國對外貿易發展協會副董事長曾天賜（左一）、前警政署副署長劉柏良（左二）、天剛資訊前任董事長鄧光明（左三）一同用餐並拍下照片跟前員工分享，展現自己人脈廣。（讀者提供）

▲陳沅榜跟前中華民國對外貿易發展協會副董事長曾天賜（左一）、前警政署副署長劉柏良（左二）、天剛資訊前任董事長鄧光明（左三）一同用餐並拍下照片跟前員工分享，展現自己人脈廣。

w男表示，在天剛資訊公司任職期間，陳沅榜派給他的任務包山包海，除了要接送陳，還要幫載他的小孩跟家人，他更發現陳不僅坐擁三間豪宅，還在豪宅內包養小三，小三身分是知名酒店的紅牌公關，包養小三的半年期間，陳不斷替她買名牌包、精品，小三也把陳當作提款機，短短半年就從陳身上海撈上千萬元。

w先生說:「陳沅榜時常讓我到他家拿現金幫小三買單，我也很常開車載他跟大老闆吃飯，陳都說他人脈很廣，還告訴我當年為了認識朱國榮，特地找朱的女友牽線，事成後，還拿了500萬元給朱的女友當作答謝的介紹費，並且跟朱的女友二人一起買豪宅當鄰居，我愈聽愈祟拜他，事後才發現這是他為了騙我的錢，一直在佈的局。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


09/25 全台詐欺最新數據

453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全台最年輕！少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

