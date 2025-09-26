獨／受傷復健還被炒！洋將布拉反告台鋼獵鷹勝訴　領回千萬薪水

▲台鋼獵鷹違法解約，勞動法庭判加拿大籍洋將Gursimran Singh Bhullar勝訴。（資料圖／T1聯盟提供）

記者黃宥寧／台北報導

台鋼運動行銷（台鋼獵鷹）與加拿大籍洋將Gursimran Singh Bhullar爆發合約糾紛，北院勞動法庭確認雙方就「PAID ATHLETE CONTRACT」的契約關係自2024年4月18日起至今年4月28日止存在；並命球團給付2筆美元款項32.5萬美元（約新台幣$1059萬）與法定遲延利息，均得假執行。

Bhullar於2022年7月12日與攻城獅文創簽3年期Paid Athlete Contract（自2022/8/1起，涵蓋2023–24、2024–25球季含季後賽），同年12月13日攻城獅文創將合約權利義務讓與台鋼運動行銷。

2024年1月6日，Bhullar在賽事中右足第一腳趾韌帶二級撕裂，其後接受高能量雷射、2次PRP增生注射與復健，逐步回歸訓練。3月7日回診時，醫師評估「可在貼紮下正常訓練，無明顯不適則不需回診」。然而球團3月8日寄發違規通知，4月17日以「受傷逾15週且未提出體能恢復證明」為由終止合約。

Bhullar主張，他全程依醫囑與球隊安排就醫、復健與訓練，並無違約；醫師於3月7日已同意在貼紮下正常訓練。且他在2024年5月3日以存證信函表達願提供勞務，球團5月9日回函否認，雇主已陷入受領遲延，薪資仍應給付；並請求確認合約存續與請領薪津及住宿津貼。

被告台鋼抗辯，Bhullar傷勢本應2到4週可回場，卻久未恢復；2月20日、2月27日未出席「自主訓練」，又未提出回復證明或訓練計畫，違反合約第3.1、3.2、3.4、3.5、3.7條。另指他受傷前疑有腳部「變形」未告知，以及在IG發文屬對公司不利的公開批評，違反第5.4條，可依第7.1條終止。

法官檢視條款，球員須服從教練與公司管理、配合訓練與賽事、遵守藥檢、紀律、參與媒體行銷且不得私接贊助，並可能受警告、罰款、禁賽、終止等處分，顯示球隊對球員具人格、經濟、組織從屬性；因此本案屬民法上的僱傭契約（不因勞基法適用與否而改變）。

然而，醫師與隊防護員證述顯示，Bhullar受傷後持續就醫與訓練；2月22日、2月29日回診的腫脹為訓練刺激引發的發炎，非更嚴重損傷；3月7日醫師已評估「可在貼紮下正常訓練」。球團3月8日違規通知未具體指摘違反何條何事實，僅以「恢復未達預期／登錄壓力」難構成違約。

所稱自主訓練是否屬必履義務也存疑，且Bhullar前一日皆有完整訓練，至於「腳部變形未揭露」，X光未見異於常人，球團承接合約逾一年始提出，也難認為影響履約之重大事實，故認不構成第3.1、3.2、3.4、3.5、3.7條違約。

至於Bhullar在IG上主要表達委任律師、透過訴訟維權與倡議同業權益，屬權利救濟範疇，難認為對公司利益之公開負面批評，不構成合約第5.4條違約。

況且，原告5月3日存證表示願提供勞務，球團5月9日回函否認，雇主陷於受領遲延。依民法，受僱人無補服勞務義務仍得請求報酬，故2024年4月18日至2025年4月28日期間之薪資與住宿津貼應給付。