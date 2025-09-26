　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／受傷復健還被炒！洋將布拉反告台鋼獵鷹勝訴　領回千萬薪水

▲▼ 台鋼獵鷹雙塔布拉、德古拉 。（圖／T1聯盟提供）

▲台鋼獵鷹違法解約，勞動法庭判加拿大籍洋將Gursimran Singh Bhullar勝訴。（資料圖／T1聯盟提供）

記者黃宥寧／台北報導

台鋼運動行銷（台鋼獵鷹）與加拿大籍洋將Gursimran Singh Bhullar爆發合約糾紛，北院勞動法庭確認雙方就「PAID ATHLETE CONTRACT」的契約關係自2024年4月18日起至今年4月28日止存在；並命球團給付2筆美元款項32.5萬美元（約新台幣$1059萬）與法定遲延利息，均得假執行。

Bhullar於2022年7月12日與攻城獅文創簽3年期Paid Athlete Contract（自2022/8/1起，涵蓋2023–24、2024–25球季含季後賽），同年12月13日攻城獅文創將合約權利義務讓與台鋼運動行銷。

2024年1月6日，Bhullar在賽事中右足第一腳趾韌帶二級撕裂，其後接受高能量雷射、2次PRP增生注射與復健，逐步回歸訓練。3月7日回診時，醫師評估「可在貼紮下正常訓練，無明顯不適則不需回診」。然而球團3月8日寄發違規通知，4月17日以「受傷逾15週且未提出體能恢復證明」為由終止合約。

Bhullar主張，他全程依醫囑與球隊安排就醫、復健與訓練，並無違約；醫師於3月7日已同意在貼紮下正常訓練。且他在2024年5月3日以存證信函表達願提供勞務，球團5月9日回函否認，雇主已陷入受領遲延，薪資仍應給付；並請求確認合約存續與請領薪津及住宿津貼。

被告台鋼抗辯，Bhullar傷勢本應2到4週可回場，卻久未恢復；2月20日、2月27日未出席「自主訓練」，又未提出回復證明或訓練計畫，違反合約第3.1、3.2、3.4、3.5、3.7條。另指他受傷前疑有腳部「變形」未告知，以及在IG發文屬對公司不利的公開批評，違反第5.4條，可依第7.1條終止。

法官檢視條款，球員須服從教練與公司管理、配合訓練與賽事、遵守藥檢、紀律、參與媒體行銷且不得私接贊助，並可能受警告、罰款、禁賽、終止等處分，顯示球隊對球員具人格、經濟、組織從屬性；因此本案屬民法上的僱傭契約（不因勞基法適用與否而改變）。

然而，醫師與隊防護員證述顯示，Bhullar受傷後持續就醫與訓練；2月22日、2月29日回診的腫脹為訓練刺激引發的發炎，非更嚴重損傷；3月7日醫師已評估「可在貼紮下正常訓練」。球團3月8日違規通知未具體指摘違反何條何事實，僅以「恢復未達預期／登錄壓力」難構成違約。

所稱自主訓練是否屬必履義務也存疑，且Bhullar前一日皆有完整訓練，至於「腳部變形未揭露」，X光未見異於常人，球團承接合約逾一年始提出，也難認為影響履約之重大事實，故認不構成第3.1、3.2、3.4、3.5、3.7條違約。

至於Bhullar在IG上主要表達委任律師、透過訴訟維權與倡議同業權益，屬權利救濟範疇，難認為對公司利益之公開負面批評，不構成合約第5.4條違約。

況且，原告5月3日存證表示願提供勞務，球團5月9日回函否認，雇主陷於受領遲延。依民法，受僱人無補服勞務義務仍得請求報酬，故2024年4月18日至2025年4月28日期間之薪資與住宿津貼應給付。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

南橫路斷利稻大停電　直升機吊掛台電人員進災區...協助復電

宜蘭葛瑪蘭公車闖紅燈！騎士急煞逃劫　司機辯「太陽逆光」將懲處

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

南橫路斷利稻大停電　直升機吊掛台電人員進災區...協助復電

宜蘭葛瑪蘭公車闖紅燈！騎士急煞逃劫　司機辯「太陽逆光」將懲處

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

23歲下士遭甲車撞擊傷勢曝！摘除內臟保命

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

76歲鄰長沖到溪邊泡水3天　兒悲怒：花蓮縣府無作為

快訊／國軍再傳意外！士兵遭雲豹8輪甲車撞傷

母女冷戰鬧出人命！虎媽「你不開門我不甩」

堰塞湖蓄水量剩12%　最新高清照出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面