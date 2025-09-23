中埔分局迎來首位女性副所長　新任幹部期許創造更安全環境

▲ 中埔分局所長聯合布達典禮 ，沈佩茹(圖右3)成分局首位女副所長成焦點 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局中埔分局23日舉行新任所長聯合布達交接典禮，由分局長曾裕景親自主持，轄區中埔鄉長李碧雲、番路鄉長蕭博勝、各級民意代表及地方士紳等貴賓均到場觀禮。

中埔分局表示，經通盤考量人事及轄區狀況，其相關新任幹部異動如下，第三組組長王懋嘉、三和派出所所長沈琮閔、中埔派出所所長朱宏倫、觸口派出所所長林建佑、觸口派出所副所長董俊良、義仁派出所副所長李建興及東興派出所副所長沈佩茹。

中埔警分局長曾裕景表示，對於新任幹部榮膺新職表達恭喜之意，本次異動七位新任幹部均有豐富的工作經驗，職務歷練相當完整，其中新任東興派出所副所長沈佩茹，更是憑藉卓越的工作能力成為首位女性副所長，足為同仁表率。陞職是責任的加重，期許新任幹部應秉持「人在公門好修心」的態度去經營地方，並建立良好的警民關係，提供轄區民眾有安全的生活環境。



此外，分局長在致詞中特別強調，當前詐騙手法猖獗，嚴重危害民眾財產安全。所長肩負維護治安的重責大任，首重「識詐」、「阻詐」及「打詐」工作，應有效善用社會資源，結合公私協力積極推動全民防詐意識。另針對近期詐騙案件中常見的「人頭帳戶」及「臨櫃提款詐騙」，分局長要求各所持續加強與轄內金融機構合作，落實「關懷提問、即時通報」機制，提升金融機構攔阻效能，防範詐騙金流流出。